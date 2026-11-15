Declan Rice verrät den Lieblingsspieler seines Sohnes und lobt eine Eigenschaft von Yamal

Der Sohn von Declan Rice, Mittelfeldspieler des FC Arsenal und der englischen Nationalmannschaft, ist ein großer Fan eines berühmten Fußballers von Lamine Yamal. Interessanterweise protestierte der Junge mehrfach, als er hörte, dass sein Vater gegen den spanischen Star antreten würde. Doch die Art und Weise, wie Yamal dem kleinen Fan begegnete, beeindruckte sogar Rice. Der englische Nationalspieler sprach darüber vor dem Nations-League-Duell gegen Spanien. Er erklärte, dass Yamal für seinen Sohn nicht nur ein talentierter Fußballer sei, sondern ein Held, den er besonders respektiert. „Warum spielst du gegen ihn?“ – das fragte sein Sohn Rice immer wieder. Als Declan Rice seinem Sohn erzählte, dass er gegen die spanische Nationalmannschaft spielen würde, brachte die Reaktion des Jungen seinen Vater zum Schmunzeln.

„Als ich ihm sagte, dass ich gegen Yamal spiele, fragte er immer wieder: ‚Warum spielst du gegen Lamine?!‘ Aber Lamine war sehr herzlich zu ihm. Als Vater habe ich diese Aufmerksamkeit sehr geschätzt. Es war eine sehr aufrichtige Geste“, sagte Rice. Die Worte des Fußballers wurden vom bekannten Insider Fabrizio Romano zitiert. Yamals Verhalten abseits des Platzes beeindruckte auch Rice Declan Rice freute sich nicht nur darüber, dass sein Sohn seinen Lieblingsspieler traf, sondern auch über die Art, wie der spanische Star mit dem Kind umging. Der englische Mittelfeldspieler betonte, dass Yamal genau wisse, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Er führte diese Eigenschaft auf den Umgang des Spielers mit seinem eigenen jüngeren Bruder und seine Rolle bei dessen Erziehung zurück. Tatsächlich bemisst sich der Erfolg im Profifußball nicht nur an Toren, Titeln und Rekorden. Wie ein Sportler auf dem Höhepunkt seines Ruhms mit jungen Fans umgeht, sagt viel über seinen Charakter aus. Aus Rices Worten geht hervor, dass Yamal bei seinem Sohn nicht nur durch sein Können auf dem Platz, sondern auch durch seine menschliche Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.