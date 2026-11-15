Der ehemalige US-Präsident Joe Biden geht in seinen neuen Memoiren mit dem Titel „Versprich es mir, Amerika“ auf ukrainische Beamte und die verborgensten Ereignisse der internationalen Politik ein. The Wall Street Journal Die von der Zeitung veröffentlichten Auszüge sorgten in den Weltmedien für großes Aufsehen. Das Buch enthält schwerwiegende Aussagen über die persönlichen Eigenschaften von Wolodymyr Selenskyj sowie über die politischen Kämpfe in Washington.

Gespräche mit Selenskyj: „Reizbar und stur“

Wie sich Biden erinnert, verliefen die persönlichen Gespräche mit Wolodymyr Selenskyj nicht immer reibungslos. Der ehemalige US-Staatschef schrieb, dass er während der Kommunikation oft „reizbar und stur“ gewesen sei und zudem nicht genügend Dankbarkeit für die geleistete Hilfe gezeigt habe.

Gleichzeitig ließ Biden auch Selenskyjs schauspielerische Vergangenheit nicht unerwähnt. Seiner Meinung nach diente die künstlerische Laufbahn des ukrainischen Staatschefs – insbesondere die Leitung von „Studio 95“, die Napoleon-Darstellung und die Rolle des Wassyl Holoborodko in der berühmten Serie „Diener des Volkes“ – als eine Art „großartige Schule“ für die Führung des Landes während des militärischen Konflikts.

Hauptthemen der Memoiren Details und Aussagen Joe Bidens Meinung Es heißt, Selenskyj sei in vertraulichen Gesprächen stur gewesen und habe keine Dankbarkeit gezeigt Forderung des Trump-Teams Es wurde um Erlaubnis gebeten, nach der Wahl direkte Verhandlungen mit Putin zu führen Bidens Position Diese Forderung wurde abgelehnt, da sie zu einer Kapitulation auf Kosten der Ukraine führen könnte Selenskyjs Vergangenheit Es wird angemerkt, dass seine schauspielerische Tätigkeit eine große Schule für die Führung in Kriegszeiten war

Die geheime Bitte des Trump-Teams und Bidens Ablehnung

Einer der interessantesten und politisch bedeutendsten Teile des Buches betrifft die Ereignisse nach dem Sieg von Donald Trump bei den Wahlen 2024. Es stellte sich heraus, dass Mitglieder von Trumps Team Biden um einen geheimen Brief oder eine Erlaubnis gebeten hatten. Sie forderten einen Freibrief, damit Trump noch vor seinem offiziellen Amtsantritt direkte Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führen konnte.

Joe Biden lehnte diesen Vorschlag jedoch entschieden ab. Seinen Worten zufolge hätte eine solche Entscheidung zu einer „Art Kapitulation auf Kosten der Ukraine“ führen können, und er habe es vorgezogen, dies zu verhindern.

Wie beeinflusst Ihrer Meinung nach die Enthüllung solch vertraulicher Informationen in den Memoiren von US-Staatschefs die internationalen Beziehungen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!