„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva

Neue Details über die Beziehung zwischen dem usbekischen Spitzengroßmeister Javokhir Sindarov und der kasachischen Großmeisterin Bibisara Assaubayeva sind bekannt geworden. Javokhirs Großvater, der Vizepräsident des usbekischen Schachverbandes Komil Sindarov, äußerte sich zu ihrer möglichen Hochzeit. Er sprach darüber im Podcast „Qarorgoh“.

Laut Komil Sindarov hat er nichts dagegen, wenn die jungen Leute beschließen zu heiraten, und er ist bereit, sie zu unterstützen.

„Wenn die jungen Leute zu diesem Entschluss kommen, habe ich nichts dagegen und gebe meinen Segen. Sie nehmen seit ihrer Kindheit gemeinsam an vielen Turnieren teil, ihre Denkweise und Weltanschauung sind gleich. Auch Bibisara ist der Stolz Kasachstans, Großmeisterin und mehrfache Weltmeisterin“, sagte er.

Seiner Meinung nach könnte diese Ehe nicht nur ein wichtiges Ereignis im Leben der beiden jungen Menschen sein, sondern auch ein Faktor, der die Völker Usbekistans und Kasachstans noch enger zusammenbringt.

„Die freundschaftliche Beziehung hat sich allmählich in Liebe verwandelt“

Komil Sindarov sagte, er habe mit Javokhir bereits mehrfach über dieses Thema gesprochen. Zunächst dachten die Familienmitglieder, es könne sich um eine Jugendliebe handeln. Doch die seit mehreren Jahren bestehende Beziehung der beiden hat ihre Meinung geändert.

„Wir haben ihm gesagt, er solle darüber nachdenken, dass es vielleicht nur eine jugendliche Schwärmerei sein könnte. Nein, sie führen ihre Beziehung schon seit mehreren Jahren. Die freundschaftliche Beziehung hat sich allmählich in Liebe verwandelt“, sagte er.

Gleichzeitig betonte Komil Sindarov, dass die Hauptaufgabe für Javokhir derzeit darin bestehe, den Weltmeistertitel zu erringen.

„Wenn er die Schachweltkrone nach Usbekistan bringt, werden wir dieses Thema natürlich besprechen. Es wird eine Hochzeit geben, wir erwarten viel davon“, fügte er hinzu.

Warum ist diese Ehe für die Familie akzeptabel?

Komil Sindarov glaubt, dass es für Javokhir angenehm sein könnte, eine Familie mit jemandem zu gründen, der die Welt des Schachs versteht. Der Grund dafür ist, dass professionelle Schachspieler den Großteil des Jahres bei Turnieren im Ausland verbringen.

„Er nimmt 11 Monate im Jahr an Turnieren im Ausland teil. Seine Familie muss ihn begleiten; für jemanden, der sich nicht dafür interessiert, wäre das eine große Belastung. Deshalb ist das für uns in jeder Hinsicht akzeptabel und bequem“, sagte er.

Er betonte, dass die Tatsache, dass Bibisara aus Kasachstanstammt, die beiden Völker noch näher zusammenbringen könnte. Komil Sindarov äußerte die Zuversicht, dass die Ankunft der Schachspielerin in Usbekistan auch der Entwicklung des Schachs im Land zugutekommen wird.

Javokhir Sindarov steht ein wichtiges Duell um die Weltmeisterschaft bevor

Zur Information: Javokhir Sindarov ist der erste Schachspieler in der Geschichte Usbekistans, der sich das Recht erkämpft hat, an einem Duell um die Schachweltkrone teilzunehmen. Es ist geplant, dass er vom 22. November bis zum 13. Dezember 2026 in Genf, Schweiz, gegen den amtierenden Weltmeister, den Inder Gukesh Dommaraju, antritt.

Der Wettkampf besteht aus 14 klassischen Partien. Der Spieler, der 7,5 Punkte erreicht, gewinnt den Titel; bei einem Unentschieden wird der Sieger durch einen Tie-Break ermittelt. Für den Sieger ist ein Preisgeld von 1,3 Millionen Dollar vorgesehen, für den Finalisten 1,2 Millionen Dollar.

Javokhir Sindarov war in der FIDE-Online-Rangliste um einen Platz aufgestiegen und wurde zum drittbesten Schachspieler der Welt.

Zuvor hatte Bibisara Assaubayeva auf ihrem Telegram-Kanal auf die Frage eines Abonnenten, seit wann sie mit Javokhir zusammen sei, geantwortet, dass sein Rating zu diesem Zeitpunkt noch nicht die 2700-Punkte-Marke erreicht hatte.