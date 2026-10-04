Junge sambo-kämpfer aus Usbekistan gewinnen 5 medaillen bei der weltmeisterschaft

In Thessaloniki, Griechenland, läuft die prestigeträchtige Weltmeisterschaft im Sambo für Junioren, Jugendliche und Kadetten auf Hochtouren. Bei diesem Turnier, das die besten jungen Sambo-Kämpfer der Welt versammelt, zeigten die Mitglieder der usbekischen Jugendnationalmannschaft eine starke Leistung und erzielten bereits in den ersten Tagen hervorragende Ergebnisse.

Nach den intensiven Kämpfen in der Jugendkategorie gestern konnten unsere Landsleute 1 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen – insgesamt 5 Medaillen gewinnen.

Islom Abduzokirov – Überragendes Können und WM-Gold

Das herausragende Ergebnis des Tages erzielte unser talentierter Athlet Islom Abduzokirov Er besiegte seine Gegner in allen Phasen souverän, stieg auf die höchste Stufe des Podiums und sicherte der usbekischen Nationalmannschaft die erste Goldmedaille dieser Weltmeisterschaft.

Ein weiterer hoffnungsvoller Athlet, Ozodbek Atoyev kämpfte sich bis ins Finale vor, das von harten und ausgeglichenen Duellen geprägt war, und sicherte sich die Silbermedaille.

Combat Sambo und die Medaillengewinner

Unter unseren Athleten, die Bronzemedaillen zur Bilanz unseres Teams beigetragen haben, sind auch die Meister im Combat Sambo vertreten:

Goldmedaille: Islom Abduzokirov;

Silbermedaille: Ozodbek Atoyev;

Bronzemedaillen: Asadbek Matyoqubov; Baxtjan Mamutov (Combat Sambo); Doniyor Mo‘minov (Combat Sambo).



Jetzt sind die Kadetten an der Reihe: Der Kampf geht weiter

Bei der Weltmeisterschaft in Thessaloniki reißen die spannenden Duelle nicht ab. Heute beginnen im Rahmen des Turniers die Qualifikations- und Finalkämpfe der Kadetten.

Die starken Ergebnisse unserer jungen Hoffnungsträger aus Usbekistan am ersten Tag sind zweifellos ein wichtiger mentaler und psychologischer Ansporn für das Kadetten-Nationalteam, das heute auf die Matte geht.