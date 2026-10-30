Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus

Die Olympiasiegerin von Paris 2024 im Judo, die ein neues Kapitel in der Sportgeschichte Usbekistans aufgeschlagen hat, Diyora Keldiyorova beendete ihre Teilnahme am prestigeträchtigen Abu Dhabi Grand Slam überraschend früh.

Unsere bekannte Athletin, die unser Land in der Gewichtsklasse bis 52 kg vertrat, überstand zwar die erste Runde, schied jedoch nach einem dramatischen Kampf in der zweiten Runde aus dem Rennen um das Podium aus.

Kämpfe auf den Tatamis von Abu Dhabi: Ein souveräner Start und ein überraschender Ippon

Im Laufe des Tages bestritt Keldiyorova zwei kompromisslose Kämpfe:

Sieg in der ersten Runde: Unsere Landsfrau startete aktiv in den Wettbewerb, trat in der ersten Runde gegen die Mexikanerin Paulina Martinez an und sicherte sich durch souveräne Aktionen den Sieg.

Die Hürde in der zweiten Runde: In der zweiten Runde traf Diyora auf die erfahrene israelische Judoka Gefen Primo.

Vorzeitiges Ende: In einem hart umkämpften Duell wurde die Technik der israelischen Sportlerin von den Kampfrichtern als Ippon gewertet, womit der Kampf vorzeitig zugunsten von Primo entschieden war.

Rückkehr in den Spitzensport: Der zweite Test nach Olympia

Dieser Wettbewerb war für Diyora Keldiyorova das zweite offizielle internationale Turnier nach den historischen Olympischen Spielen:

Mutterschaftsurlaub und zweijährige Pause: Nachdem sie bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Goldmedaille gewonnen hatte, legte die Athletin aus familiären Gründen – der Geburt ihres Kindes – eine zweijährige Pause vom Spitzensport ein.

Goldene Rückkehr in Aktau: Im September dieses Jahres kehrte unsere Judoka beim Aktau Asian Open in Kasachstan auf die Tatami zurück. Damals gewann sie drei Kämpfe in Folge, besiegte im Finale die Vertreterin aus Aserbaidschan und stieg auf die höchste Stufe des Podiums.

Zukünftige Ziele: Trotz des Rückschlags in Abu Dhabi dient die Wiederherstellung ihrer sportlichen Form durch hochkarätige internationale Wettbewerbe als wichtige Erfahrung für kommende Weltmeisterschaften.

Die Fans sind zuversichtlich, dass die Olympiasiegerin bald in noch stärkerer Form zurückkehren und neue Siege feiern wird.