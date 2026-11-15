Kenianerin in Saudi-Arabien wegen unehelichen Kindes zu 100 Peitschenhieben verurteilt

Saudi-ArabienIn Saudi-Arabien wurde eine kenianische Frau, die ein uneheliches Kind zur Welt brachte, zu 100 Peitschenhieben verurteilt. Dies berichtete die Zeitung „The Guardian“.

Es wurde bekannt, dass die Frau im Land als Haushaltshilfe und Kinderbetreuerin arbeitete. Sie hatte eine Beziehung mit einem ägyptischen Staatsbürger, doch der Mann verließ Saudi-Arabien noch vor der Geburt des Kindes.

Dass die Frau ein uneheliches Kind zur Welt brachte, kam heraus, nachdem sie ein Krankenhaus aufgesucht hatte. Das Gericht verhängte daraufhin die Strafe von 100 Peitschenhieben.

Menschenrechtler verurteilten diese Entscheidung scharf und fordern, die Frau in ihre Heimat Kenia zurückzuschicken, anstatt sie zu bestrafen. In einem Interview äußerte die Frau, dass sie Angst habe, eine solche Strafe nicht zu überleben.

Dieser Fall hat auch die Aufmerksamkeit internationaler Menschenrechtsorganisationen auf sich gezogen.