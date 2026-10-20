Eine unerwartete Nachricht, die auf dem europäischen Transfermarkt für großes Aufsehen sorgt, hat sich verbreitet. Der norwegische Nationalspieler und Manchester CityStar-Mittelstürmer Erling Haaland beabsichtigt, das Lager des englischen Spitzenklubs zu verlassen.

Laut Informationen der renommierten spanischen El Nacional glaubt der 26-jährige phänomenale Torjäger, dass es an der Zeit ist, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen und in eine andere prestigeträchtige Liga zu wechseln.

Grund für den Abgang: Zweifel an den Ambitionen in der Champions League

Spanische Journalisten enthüllten den Hauptfaktor für die drastische Entscheidung des Stürmers:

Schwindendes Vertrauen in die Ziele: Quellen berichten, dass Haaland beginnt, an der Fähigkeit der „Citizens“ zu zweifeln, in Zukunft konstant um die höchsten Gipfel und die wichtigsten Trophäen in der UEFA Champions League kämpfen zu können;

Neue Herausforderungen: Nachdem er mit „City“ alle möglichen Titel gewonnen hat, sucht der Fußballer nach neuer Motivation und möchte das Gesicht eines neuen historischen Projekts werden.

Neues Ziel: Warum ausgerechnet der FC Barcelona?

Berichten der spanischen Presse zufolge ist das attraktivste und realistischste Ziel für die weitere Karriere des norwegischen Stürmers der katalanische Klub FC Barcelona :

Das neue Symbol des Camp Nou: Die Führung des FC Barcelona träumt davon, Haaland in einer Zeit der finanziellen Stabilisierung und der vollständigen Rückkehr ins neue Stadion als den großen Star des Teams zu verpflichten;

Eine neue Ära der Rivalität mit Mbappé: Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte in der spanischen La Liga ein Duell zwischen Haaland und Mbappé beginnen, ähnlich wie in der Ära von Messi und Ronaldo.

Haalands Manchester CityStatistik des Schreckens

Der norwegische Torjäger wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund nach England und wurde in kürzester Zeit zum treffsichersten Stürmer der Vereinsgeschichte:

Gesamteinsätze: Manchester CityTrikot insgesamt 207 offizielle Spiele ;

Torquote: In diesen Begegnungen erzielte er 172 Tore und gab seinen Teamkollegen 30 Torvorlagen ;

Fast ein Tor pro Spiel: Seine durchschnittliche Effizienz pro Spiel bleibt ein absolut fantastisches Ergebnis für den modernen Fußball.

Sollte Haalands Absicht, den Verein zu verlassen, offiziell bestätigt werden, wird dies zweifellos das spektakulärste und teuerste Ereignis des kommenden Transferfensters.