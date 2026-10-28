Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen

Der amtierende englische Spitzenklub Manchester City erlebt intern ernsthafte Unruhen. Das 21-jährige Eigengewächs und Rechtsverteidiger Rico Lewis beabsichtigt, den Verein im Wintertransferfenster zu verlassen, da er kaum Spielpraxis erhält.

Laut einem Bericht des renommierten britischen Mediums Football Insider ist das junge Talent mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden und will die Vereinsführung bitten, ihn im Januar ziehen zu lassen, um regelmäßig in der Startelf zu stehen. Mehrere Premier-League-Klubs zeigen bereits großes Interesse an dem Spieler.

Husanov, Nunes und Lewis auf der Bank

Dass Lewis, dessen angestammte Position die Rechtsverteidigung ist, aus dem Kader gerutscht ist, liegt an ungewöhnlichen Entscheidungen der Trainer:

Unerwartete Konkurrenz auf der Position: Der ehemalige Trainer Pep Guardiola hatte den gelernten Mittelfeldspieler Matheus Nunes als Rechtsverteidiger umfunktioniert. Wenn dieser nicht spielen konnte, wurde auf dieser Seite das usbekische Talent Abdukodir Khusanov getestet;

Keine Änderung unter Maresca: Auch nach der Ankunft von Enzo Maresca hat sich die Situation nicht verbessert – Nunes und Khusanov erhielten abwechselnd das Vertrauen auf der Außenbahn, während Lewis keine Chance bekam;

Bescheidene Einsatzzeiten: In der laufenden Saison absolvierte Rico Lewis in allen Wettbewerben nur 5 Spiele (312 Minuten) und lieferte 2 Vorlagen.

Neue Gefahr im Januar: Transfer von Chelsea erwartet

Die Situation verschärft sich durch die neuen Transferpläne der „Citizens“:

Malo Gusto im Visier: Die Führung vonManchester City plant ernsthaft, den Rechtsverteidiger Malo Gusto vom FC Chelsea zu verpflichten. Sollte dieser Deal zustande kommen, wird Rico Lewis wohl gar keine Einsatzzeit mehr erhalten;

Stagnation in der Nationalmannschaft: Lewis, der seit 2023 für die englische Nationalmannschaft nominiert wurde, kommt aufgrund seiner Reservistenrolle im Verein auf nur 5 Länderspiele;

Marktwert und Vertrag: Der aktuelle Vertrag des englischen Verteidigers bei Manchester City läuft bis 2030. Das Portal Transfermarkt beziffert seinen Marktwert auf 25 Millionen Euro .

Für Rico Lewis, der einst mit großen Hoffnungen einen langfristigen Vertrag unterschrieb, scheint ein Vereinswechsel im Winter der einzige Weg zu sein, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.