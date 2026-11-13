Warum verlieh der US-Verteidigungsminister dem Soldaten, der ihn wegen eines Regelverstoßes zurechtwies, eine Medaille?

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Warum verlieh der US-Verteidigungsminister dem Soldaten, der ihn wegen eines Regelverstoßes zurechtwies, eine Medaille?

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zeichnete den Soldaten aus, der ihn und seine Begleiter am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington zurechtgewiesen hatte – den Spezialisten Tomas Iglesias mit der „Joint Service Commendation Medal“. Diese Nachricht löste in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien großes Interesse aus.

Ursprung des Vorfalls

Der Vorfall ereignete sich am 11. November nach einer Zeremonie anlässlich des Veterans Day auf dem Friedhof Arlington.

Es stellte sich heraus, dass Pete Hegseth, seine Ehefrau und seine Berater gelacht und laut gesprochen hatten, während sie vor dem Grab des Unbekannten Soldaten fotografierten. Dies verstieß gegen die Regeln der heiligen Gedenkstätte.

In diesem Moment unterbrach der als Ehrenwache dienende Soldat Tomas Iglesias seinen Posten und rief ihnen zu:

„Alle Besucher sind verpflichtet, jederzeit Stille und Respekt zu wahren!“ Dies war die lautstarke Zurechtweisung.

Unerwartete Auszeichnung im Pentagon

Einen Tag später, am 12. November, lud Pete Hegseth Iglesias und seine Einheit ins Pentagon ein und verlieh ihm für seine herausragenden Dienste und seine Treue zu den Standards eine Medaille.

Der Verteidigungsminister kommentierte dies auf seiner Social-Media-Seite wie folgt:

  • „Wir lieben unsere Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist!“

Vertreter des Pentagons erklärten ihrerseits, dass die Forderung des Soldaten korrekt gewesen sei und er die militärische Disziplin sowie die Ruhe der Grabstätte konsequent verteidigt habe.

Beteiligte und Phasen des Vorfalls

Details

Datum

11.–12. November

Ort

Nationalfriedhof Arlington und Pentagon

Hauptakteure

Verteidigungsminister Pete Hegseth und Soldat Tomas Iglesias

Verliehene Auszeichnung

Joint Service Commendation Medal

Glauben Sie, dass hochrangige Beamte genauso wie normale Bürger ausnahmslos alle allgemeinen Regeln befolgen müssen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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