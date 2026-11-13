Warum verlieh der US-Verteidigungsminister dem Soldaten, der ihn wegen eines Regelverstoßes zurechtwies, eine Medaille?

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zeichnete den Soldaten aus, der ihn und seine Begleiter am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington zurechtgewiesen hatte – den Spezialisten Tomas Iglesias mit der „Joint Service Commendation Medal“. Diese Nachricht löste in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien großes Interesse aus.

Ursprung des Vorfalls

Der Vorfall ereignete sich am 11. November nach einer Zeremonie anlässlich des Veterans Day auf dem Friedhof Arlington.

Es stellte sich heraus, dass Pete Hegseth, seine Ehefrau und seine Berater gelacht und laut gesprochen hatten, während sie vor dem Grab des Unbekannten Soldaten fotografierten. Dies verstieß gegen die Regeln der heiligen Gedenkstätte.

In diesem Moment unterbrach der als Ehrenwache dienende Soldat Tomas Iglesias seinen Posten und rief ihnen zu: