Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?

Die Schachwelt bereitet sich auf das wichtigste und historischste Ereignis des Jahres vor: den Weltmeisterschaftskampf um die Schachkrone. Bei diesem Aufeinandertreffen in Genf, Schweiz, wird das talentierte usbekische Großmeister-Wunderkind Javohir Sindarow gegen den amtierenden Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju antreten.

Einer der stärksten Weltmeister der Schachgeschichte, Garri Kasparow teilte vor einer Veranstaltung in Antwerpen seine Analyse des bevorstehenden historischen Duells mit. Obwohl der legendäre Großmeister den brillanten und offensiven Stil von Sindarow lobte, schätzte er die Chancen von Gukesh aufgrund seiner Erfahrung in Titelkämpfen etwas höher ein.

«Er erinnert mich an einen Tennisspieler an der Grundlinie»: Kasparows Einschätzung

Garri Kasparow analysierte die Stärken und Schwächen beider Herausforderer eingehend:

Spektakuläres und brillantes Spiel: «Ich denke, Sindarow spielt spektakulärer und offensiver. Aber auf diesem hohen Niveau spielt Erfahrung eine entscheidende Rolle. Gukesh verfügt über ausreichend Erfahrung in solchen Titelkämpfen»;

Gukeshs unzerstörbare Verteidigung: «Gukesh ist sehr schwer zu schlagen. Ich würde ihn mit einem Tennisspieler vergleichen, der sicher von der Grundlinie aus spielt und auf Fehler des Gegners wartet. Deshalb gebe ich ihm etwas bessere Chancen», sagte der ehemalige Weltmeister;

Sindarows Hauptchance: Gleichzeitig ging Kasparow auch auf den psychologischen Aspekt des Spiels ein: Wenn es Javohir Sindarow gelingt, bereits in den ersten Partien in Führung zu gehen, könnte der Defensivplan des Gegners zusammenbrechen und die Situation komplett zugunsten des usbekischen Schachspielers kippen.

Der WM-Kampf in Genf: Wichtige Daten und Reglement

Der Kampf um die Schachweltmeisterschaft findet nach einem strengen Reglement statt:

Austragungsort: Genf, Schweiz;

Eröffnung und Start: Das offizielle Programm beginnt am 22. November, die erste klassische Partie ist für den 24. November angesetzt;

Anzahl der Partien: Der WM-Kampf besteht aus 14 klassischen Partien;

Tie-Break-Tag: Sollte es nach 14 Partien unentschieden stehen (7:7), wird der Weltmeister am 12. Dezember in Schnellschach-Tie-Breaks ermittelt.

Das Aufeinandertreffen zwischen Javohir Sindarow und Gukesh Dommaraju verspricht eines der jüngsten und kompromisslosesten WM-Duelle der Schachgeschichte zu werden. Für das junge Genie aus Usbekistan ist dieser Kampf nicht nur eine Chance für seine persönliche Karriere, sondern auch, um ein neues historisches Kapitel für das gesamte usbekische Schach zu schreiben.