Im Rahmen des 7. Spieltags der türkischen Süper Lig war Istanbul Başakşehir zu Gast bei Konyaspor. In einer hart umkämpften Partie fielen keine Tore, und das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Das bekannte Statistikportal Flashscore bewertete die Leistungen der Teilnehmer dieser Begegnung, darunter auch die der usbekischen Legionäre Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev.

Die Leistungen der usbekischen Spieler: Wer erhielt welche Note?

Der Einsatz unserer Landsleute bei Istanbul Başakşehir verlief in dieser Runde unterschiedlich:

Eldor Shomurodoverhielt 6,5 Punkte: Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft stand in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten. Das Portal Flashscore bewertete die nützlichen Aktionen des Stürmers in dem torlosen Spiel mit 6,5 Punkten.

Keine Bewertung für Fayzullayev: Unser weiteres Talent, Abbosbek Fayzullayev, wurde in der 80. Minute für Bertuğ Özgür eingewechselt. Da die verbleibende Spielzeit zu kurz war, vergab das Portal keine Bewertung für den Spieler.

Spieler des Spiels: Die höchste Bewertung der Partie erhielt der Torhüter von Başakşehir, Muhammed Şengezer, der seinen Kasten sauber hielt (7,3 Punkte). Bei der durchschnittlichen Mannschaftsbewertung hatten die Gäste leicht die Nase vorn (6,4 gegenüber 6,2 Punkten).

Stille im Rennen um die Torjägerkanone: Niemand konnte treffen

Eldor Shomurodov, der Torschützenkönig der vergangenen Süper-Lig-Saison, verteidigt seinen Titel auch in der neuen Spielzeit würdig. Der 7. Spieltag blieb jedoch aufgrund einer anomalen Situation in der Torschützenliste in Erinnerung:

Stillstand bei den Spitzenreitern: Die Führenden Mohamed Salah und Gift Orban, die jeweils 7 Tore auf dem Konto haben, verließen das Spielfeld ohne Treffer und konnten ihre Bilanz nicht ausbauen.

Chancen für Shomurodov und seine Verfolger: Das Trio, das sie mit jeweils sechs Treffern verfolgt – Eldor Shomurodov, Victor Osimhen und Vedat Muriqi – konnte in dieser Runde ebenfalls kein Tor erzielen und verpasste die Chance, zu den Spitzenreitern aufzuschließen.

Shomurodovs Effizienz in dieser Saison

Shomurodov, der seit Saisonbeginn in hervorragender Form spielt, hat bereits 6 wichtige Tore erzielt:

Teams, gegen die er jeweils einmal traf: Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa und der amtierende Meister Galatasaray.

Spiel mit einem Doppelpack: Das Spiel gegen Gençlerbirliği.

Das Unentschieden gegen Konyaspor und die Torflaute der Spitzenreiter zeigen, dass der Kampf um den Goldenen Schuh in der türkischen Meisterschaft in den kommenden Runden noch intensiver werden wird.