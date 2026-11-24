Eldor ShomurodovNach seinem Supertor gegen Çorum drehte Başakşehir einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg. Nach dem Spiel sprach der Cheftrainer des Istanbuler Klubs, Nuri Şahin, über die Leistung des usbekischen Stürmers in der ersten Halbzeit, die Anweisungen in der Pause und die taktischen Umstellungen.

Am 12. Spieltag der türkischen Liga lieferte sich Istanbul Başakşehir ein dramatisches Duell gegen Çorum. Obwohl die Gäste in der 68. Minute mit 2:0 führten, änderte sich das Szenario des Spiels zehn Minuten später Eldor Shomurodovnach seinem Distanz-Traumtor schlagartig.

Die Tore von Bertuğ Yıldırım in der 82., 86. und 90.+1. Minute bescherten Başakşehir einen beeindruckenden 4:2-Comeback-Sieg.

Besonders bemerkenswert waren jedoch die Aussagen von Nuri Şahin nach dem Spiel, insbesondere Eldor Shomurodovbezüglich seiner taktischen Rolle auf dem Platz.

Shomurodovs Bewegungen wurden in der Halbzeit korrigiert

Nuri Şahin Eldor Shomurodoverklärte, dass er in der ersten Halbzeit zwar viel gelaufen sei, aber seine übermäßigen Positionswechsel für das Team nicht notwendig waren. Der Trainer war der Meinung, dass Başakşehir mehr Spieler im Strafraum brauchte und die Flanken besser nutzen musste.

„Shomurodov ist in der ersten Halbzeit sehr viel gelaufen und hat zu oft die Position gewechselt. Normalerweise wollen wir genau diese Bewegungen, aber heute war das nicht nötig. Wir mussten mit mehr Spielern in den Strafraum eindringen.

Heute brauchten wir mehr Flanken und eine bessere Besetzung des Strafraums. Das habe ich Eldor und der Mannschaft in der Halbzeitpause erklärt“, sagte Nuri Şahin.

Diese Anweisung half dabei, den taktischen Ansatz der Mannschaft in der zweiten Halbzeit zu ändern. Shomurodovs Aktionen konzentrierten sich nun darauf, die offensiven Aufgaben präziser zu erfüllen und die Anzahl der Spieler im Strafraum zu erhöhen.

Die Einwechslung von Bertuğ Yıldırım sorgte für die taktische Wende

Nuri Şahin betonte, dass die Einwechslung von Bertuğ Yıldırım und Umut Bozok die Situation im Angriff verändert habe. Laut dem Trainer begann das Team nach der taktischen Umstellung, präzisere Pässe zu spielen und gefährlichere Torchancen zu kreieren.

„Nachdem wir Bertuğ Yıldırım zusammen mit Umut Bozok eingewechselt hatten, änderte sich die Taktik, und es entstanden präzisere Pässe und klarere Chancen. Jetzt kann ich sagen, dass diese Entscheidung richtig war“, sagte Şahin.

Nach dieser Entscheidung des Trainers wurde Başakşehir im Angriff deutlich gefährlicher. Bertuğ Yıldırım erzielte innerhalb kurzer Zeit drei Tore und wurde zum Helden des Spiels.

„Ich bin derjenige, der Bertuğ am meisten kritisiert, aber auch derjenige, der ihn am meisten unterstützt“

Als Nuri Şahin über Bertuğ Yıldırım sprach, lobte er das Talent des Spielers. Der Trainer betonte, dass er sein Potenzial effizienter nutzen müsse, und erklärte das Gleichgewicht zwischen Kritik und Unterstützung.

„Ich bin derjenige, der Bertuğ am meisten kritisiert. Gleichzeitig bin ich aber auch derjenige, der ihn am meisten unterstützt.

Bertuğ muss das verstehen. Er muss sein Talent so effizient wie möglich nutzen. Leider gibt es im Fußball keinen Platz für Emotionen. Ich bin auch ein emotionaler Mensch, aber hier darf man sich nicht von Emotionen leiten lassen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, muss er sie nutzen“, sagte der Cheftrainer des Istanbuler Klubs.

Şahin merkte an, dass es Bertuğ Yıldırım mental belastet habe, die Weltmeisterschaft verpasst zu haben. Diese Situation habe nicht nur den Spieler selbst, sondern auch den Verein enttäuscht.

Das Verpassen der Weltmeisterschaft hat Bertuğ beeinflusst

Nuri Şahin gab an, dass in der zweiten Hälfte der letzten Saison ein spezieller Plan für Bertuğ Yıldırım erstellt wurde, mit dem Hauptziel, ihm die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu ermöglichen. Aufgrund der Entscheidung des Nationaltrainers wurde dieser Plan jedoch nicht umgesetzt.

„Dass er die Weltmeisterschaft verpasst hat, hat ihn sehr hart getroffen. Diese Situation hat auch uns sehr enttäuscht. Eigentlich hatten wir in der zweiten Hälfte der letzten Saison einen Plan für ihn. Unser Hauptziel war es, ihn zur Weltmeisterschaft zu schicken. Leider konnte er aufgrund der Entscheidung des Trainers nicht teilnehmen.

Diese Situation hat ihn mental etwas heruntergezogen. Zudem ist er nicht gut in die Saison gestartet. Darüber muss er selbst nachdenken.

Aber ich kenne sein Talent genau. Er hat verschiedene Stärken. Bertuğ ist ein sehr wertvoller Spieler für uns. Ich hoffe, dass sich die Dinge für ihn jetzt zum Besseren wenden“, unterstützte Nuri Şahin seinen Spieler.

Der Sieg von Başakşehir gegen Çorum war nicht nur ein Comeback, sondern auch ein Beweis für die taktischen Anpassungen des Trainers in der Halbzeit und deren Umsetzung durch die Spieler. Die Wende, die mit Eldor Shomurodovs Supertor begann, endete mit dem Hattrick von Bertuğ Yıldırım.