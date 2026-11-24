Eldor Shomurodov hat in der türkischen Liga erneut ein wichtiges Tor erzielt. Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft leitete das Comeback seines Teams im Spiel gegen Çorum mit einem sehenswerten Distanzschuss ein. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand feierte Istanbul Başakşehir am Ende einen 4:2-Sieg nach einer beeindruckenden Aufholjagd.

Am 12. Spieltag der türkischen Liga empfing Istanbul Başakşehir zu Hause Çorum. Die Partie begann für die Gastgeber äußerst schwierig. Doch Eldor Shomurodovveränderte mit seinem Traumtor die Dynamik des Spiels und war einer der entscheidenden Faktoren, die das Team zum Sieg führten.

Obwohl Başakşehir mit zwei Toren zurücklag, übten sie in der Schlussphase enormen Druck auf den Gegner aus und drehten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten.

Çorum ging mit zwei Toren in Führung

In der 29. Minute erzielte Jesús Ramírez den Führungstreffer für die Gäste. Çorum ging damit in Führung und brachte den Istanbuler Klub in eine schwierige Lage.

In der 68. Minute erhöhte Ermin Zec auf 2:0. Die Situation für Başakşehir wurde noch prekärer – die Gastgeber lagen mit zwei Toren hinten.

Obwohl das Schicksal der Partie in diesem Moment bereits besiegelt schien, Eldor Shomurodovund seine Aktionen auf dem Platz sowie die darauffolgenden Angriffe veränderten das gesamte Szenario des Spiels.

Nach Shomurodovs Supertor erwachte Başakşehir

In der 78. Minute feuerte Eldor Shomurodov einen kraftvollen und präzisen Distanzschuss ab, der im oberen Winkel des gegnerischen Tores einschlug. Dieses Tor des Usbeken verkürzte nicht nur den Rückstand, sondern gab seinem Team das nötige Selbstvertrauen und die Kraft für das Comeback.

Shomurodovs Super-Schuss wurde zum Wendepunkt für Başakşehir. Anstatt sich zurückzuziehen, erhöhten die Gastgeber den Druck auf das gegnerische Tor massiv.

Nach dem Treffer übernahm der Istanbuler Klub die Initiative. Başakşehir nutzte die Lücken in der gegnerischen Abwehr, glich kurz darauf aus und sicherte sich schließlich den Sieg.

Bertuğ Yıldırım krönt historisches Comeback mit Hattrick

Der eingewechselte Bertuğ Yıldırım wurde in der Schlussphase der Partie zum absoluten Helden.

Er glich in der 82. Minute aus und brachte sein Team in der 86. Minute in Führung. In der 90.+1 Minute erzielte er einen weiteren Treffer und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Nach einem 0:2-Rückstand gewann Başakşehir das Spiel innerhalb weniger Minuten mit 4:2. Dies war eines der dramatischsten Comebacks des 12. Spieltags der türkischen Liga.

Shomurodovs Leistung mit 7,5 Punkten bewertet

Das auf statistische Analysen spezialisierte Portal Flashscore bewertete Eldor Shomurodovs Leistung in diesem Spiel mit 7,5 Punkten.

Die höchste Bewertung bei Başakşehir erhielt Hattrick-Schütze Bertuğ Yıldırım. Mit 9,1 Punkten wurde er zum Spieler des Spiels gewählt.

Auch andere Spieler des Teams erhielten hohe Bewertungen:

Bertuğ Yıldırım — 9,1

Ivana Brnić — 8,6

Jakub Kałuziński — 8,3

Eldor Shomurodov — 7,5

Başakşehir klettert in der Tabelle

Nach diesem moralischen Sieg erhöhte Istanbul Başakşehir sein Punktekonto auf 20 und kletterte auf den 7. Platz der türkischen Liga.

Çorum bleibt bei 16 Punkten stehen.

Für Eldor Shomurodov war dieses Tor ein entscheidender Moment, der das Ergebnis maßgeblich beeinflusste. Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft gab seinem Team den entscheidenden Impuls, um nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück ins Spiel zu finden. Nach seinem Supertor wuchs der Glaube an den Sieg bei Başakşehir, was den Spielverlauf komplett veränderte.