Eldor Shomurodov mischt im spannenden Rennen um den Goldenen Schuh der Süper Lig mit

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Eldor Shomurodov mischt im spannenden Rennen um den Goldenen Schuh der Süper Lig mit

Unser Landsmann, der in der vergangenen Saison der unangefochtene Torschützenkönig der Süper Lig war, Eldor Shomurodov ist auch in die neue Saison beeindruckend treffsicher gestartet! Wie das renommierte Blatt Fotomac in einer Analyse berichtet, trägt der 31-jährige usbekische Stürmer die Last von Istanbul Başakşehir fast im Alleingang.

Obwohl das Team in der Tabelle eine schwierige Phase durchlebt, beweist Shomurodov im direkten Duell mit Weltstars, dass er ein ernsthafter Anwärter auf den Goldenen Schuh ist. Welche beeindruckenden Statistiken legt Eldor vor und wer sind seine Konkurrenten im Rennen um die Torjägerkanone in der Türkei?

6 Tore in 6 Spielen: 60 Prozent der Tore des Teams gehen auf das Konto von Shomurodov!

Das von Nuri Şahin trainierte Başakşehir hatte einen komplizierten Saisonstart, doch Shomurodov hat sich zu einer Naturgewalt entwickelt:

  • 6 Tore im Alleingang: Von den insgesamt 10 Toren, die Başakşehir in 6 Spieltagen erzielt hat, gehen ganze 6 direkt auf das Konto von Eldor Shomurodov ;

  • Fantastische Konstanz: Der usbekische Stürmer traf in 5 der 6 Spiele, in denen er zum Einsatz kam;

  • Gegen wen hat er getroffen? Eldor erzielte jeweils einen Treffer gegen Trabzonspor, Galatasaray, Kocaelispor und Kasımpaşa, während er gegen Gençlerbirliği einen Doppelpack schnürte;

  • Tabellensituation: Das Team liegt derzeit mit 7 Punkten auf dem 12. Platz, und es sind Shomurodovs Tore, die den Verein vor einer tiefen Krise bewahren.

Duell der Stars: Das heiße Rennen um den Goldenen Schuh

„Von allen Stürmern, die in der letzten Saison um die Torjägerkrone kämpften, konnte nur Eldor Shomurodov seine hohe Konstanz auch in der neuen Spielzeit beibehalten. Er ist der einzige Anführer, der die Hauptlast der Mannschaft trägt.“

Die Torschützenliste der Süper Lig ist derzeit ein echtes Schlachtfeld der Stars.

Torschützenliste der Süper Lig (nach dem 6. Spieltag)

Platz

Spieler

Verein

Tore

1-2

Mohamed Salah

Trabzonspor

7 Tore

1-2

Gift Orban

Amedspor

7 Tore

3-5

Eldor Shomurodov

Istanbul Başakşehir

6 Tore (in 6 Spielen)

3-5

Victor Osimhen

Galatasaray

6 Tore

3-5

Vedat Muriqi

Fenerbahçe

6 Tore

6

Dušan Vlahović

Beşiktaş

5 Tore

Dass der usbekische Stürmer neben den wertvollsten Stars der Liga wie Salah, Osimhen und Vlahović so heraussticht, erntet in der türkischen Presse großes Lob.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov Superstars wie Salah und Osimhen hinter sich lassen und auch dieses Jahr den Goldenen Schuh der Süper Lig gewinnen kann? Wie werden sich seine Leistungen bei Başakşehir auf den Konkurrenzkampf in unserer Nationalmannschaft auswirken?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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