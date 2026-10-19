Wie wurde Eldor Shomurodov nach seinem Tor und Assist gegen Gaziantep bewertet?

Am achten Spieltag der türkischen Süper Lig gewann das Istanbuler Team Istanbul Başakşehir zu Hause mit 2:1 gegen Gaziantep. Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, der mit einem Tor und einer Vorlage zum Helden des Spiels wurde, Eldor Shomurodov, blieb auch den internationalen Analyseplattformen nicht verborgen.

Das weltbekannte Statistikportal Flashscore bewertete die Leistungen der Akteure nach Spielende und veröffentlichte die detaillierten Statistiken von Shomurodov.

Shomurodovs Zahlen: 7,5 Punkte und 78 Prozent Passgenauigkeit

Die Algorithmen der Plattform bewerteten die effektive Arbeit unseres Landsmanns auf dem Platz hoch:

Bewertung von 7,5 Punkten: Eldor Shomurodovs Leistung wurde von Flashscore mit 7,5 Punkten bewertet und er wurde als einer der besten Spieler seines Teams ausgezeichnet;

Schüsse und Expected Goals (xG): Der Stürmer gab 1 Schuss auf das gegnerische Tor ab und verwandelte diesen direkt, sein Expected-Goals-Wert (xG) lag bei 0,71 ;

Ballkontakte und Passgenauigkeit: Der Stürmer hatte während der Partie 41 Ballkontakte, davon 4 im gegnerischen Strafraum. Von seinen 27 Pässen kamen 21 an (Passgenauigkeit: 78 Prozent);

Zweikämpfe und Dribbling: Shomurodov versuchte 3 Dribblings, von denen eines erfolgreich war (33 Prozent).

Die besten Spieler der Teams

Laut Flashscore waren dies die Spieler mit den höchsten Bewertungen auf dem Platz:

Der Beste bei Başakşehir: Aufseiten der Istanbuler wurde Mittelfeldspieler Skov Olsen mit 7,7 Punkten als wertvollster Spieler des Teams ausgezeichnet;

Der Anführer von Gaziantep: Bei den Gästen erhielt der polnische Stürmer Kacper Kozłowski ebenfalls eine Bewertung von 7,7 Punkten;

Tabellensituation: Nach diesem Sieg erhöhte Başakşehir sein Punktekonto auf 11, während Gaziantep bei 8 Punkten stehen blieb.

Intensives Rennen um den „Goldenen Schuh“: Shomurodov mit 7 Toren in der Spitzengruppe

Das in diesem Spiel erzielte Tor war der siebte Treffer des 31-jährigen Stürmers in der laufenden türkischen Meisterschaft:

Das Spitzenquartett: Derzeit teilen sich Eldor Shomurodov, Mohamed Salah (Trabzonspor), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) und Gift Orban (Amed) mit jeweils 7 Toren die Führung in der Torschützenliste der Süper Lig;

Verfolger-Stars: Auf den folgenden Plätzen mit jeweils 6 Toren liegen die Weltstars Victor Osimhen (Galatasaray) und Dušan Vlahović (Beşiktaş).

Dass Eldor Shomurodov in der türkischen Meisterschaft regelmäßig trifft und hohe statistische Werte erzielt, zeigt deutlich, dass er zu einem der gefährlichsten Stürmer nicht nur für Başakşehir, sondern für die gesamte Liga geworden ist.