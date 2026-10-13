Islom Ismoilov erklärt die Gründe für die 1:3-Niederlage von Neftchi

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League Elite des saudi-arabischen Al-Nassr traf der aus Fergana stammende Verein Neftchi auswärts auf den Gegner und verlor mit 1:3. Nach Spielende nahm Neftchi-Cheftrainer Islom Ismoilov an der Pressekonferenz teil, bewertete die Wendepunkte des Spiels, die Schiedsrichterentscheidungen sowie die Leistung der neu verpflichteten Legionäre.

Cristiano Ronaldo In der Partie gegen den von Cristiano Ronaldo angeführten Star-Gegner zeigten die Spieler aus Fergana trotz Unterzahl bis zum Schluss Charakter.

„Bis zur 30. Minute spielten wir diszipliniert“: Die Wendepunkte des Spiels

Der Teamchef ging auf die Hauptgründe der Niederlage und den Spielverlauf ein:

Ein einziger Fehler und der Verlust der Balance: „Bis zur 30. Minute spielten wir sehr disziplinierten Fußball. Ein einziger Fehler und der Verlust unserer Balance führten zum Gegentor, kurz darauf kassierten wir den zweiten Treffer“;

Rote Karte und gezeigter Wille: Die Rote Karte, die wir in der zweiten Halbzeit erhielten, als wir gerade den Anschlusstreffer erzielt hatten und zurück ins Spiel kamen, beeinflusste unsere Pläne massiv. Trotzdem hat sich Neftchi auch zu zehnt nicht hinten reingestellt und einige gefährliche Angriffe gestartet;

Keine Vorwürfe an die Jungs: „Gegen einen Gegner vom Kaliber Al-Nassr in Unterzahl zu spielen, ist eine riesige Herausforderung. Die Jungs haben maximal gekämpft, ich habe ihnen nichts vorzuwerfen. Ich kann ihnen nur danken.“

Aberkanntes Tor und taktische Änderungen

Der Trainer äußerte sich zu den Schiedsrichterentscheidungen und der taktischen Vorbereitung des Teams:

Abseits und Platzverweis: Ismoilov, der angab, die Situation um das wegen Abseits aberkannte Tor von Neftchi sowie die Rote Karte noch nicht auf Video gesehen zu haben, betonte: „Wenn es Schiedsrichter und VAR gibt, dann wurden die Entscheidungen dementsprechend getroffen“, betonte er;

Änderung des Spielsystems: „Während wir am ersten Spieltag im 4-3-3-System agierten, wählten wir heute aufgrund der Stärke des Gegners eine 5-4-1-Taktik. Jedes Spiel ist eine große Erfahrung und Lektion für uns. Es stehen noch viele Spiele bevor, in 3 Tagen wartet bereits die nächste Partie. Es ist keine Zeit, traurig zu sein; wir müssen die Moral heben und nach vorne schauen.“

Neue Spieler: Michel, Sasse und Marcus Forss

Der Cheftrainer sprach offen über den Zustand der Legionäre, die speziell für die Champions League verpflichtet wurden:

Eine notwendige und wichtige Entscheidung: „Das war ein Kopfzerbrechen für den Trainerstab, aber wir hatten keine andere Wahl. Wir haben diese Spieler genau für die Elite-ACL gekauft. Drei neue Spieler standen sofort in der Startelf“;

Mangelnde Spielpraxis: Michel hatte lange nicht gespielt, Sasse muss sich noch anpassen und für Marcus Forss war es das Debüt. Sie brauchen noch etwas Zeit, um ihre volle Form zu erreichen;

Das Vertrauen rechtfertigen: „Wir kämpfen gleichzeitig an drei Fronten – Meisterschaft, Pokal und Champions League. Die neuen Spieler haben das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt, sie haben nicht schlecht gespielt. Mit ein oder zwei Spielen kann man das volle Potenzial nicht ausschöpfen, sie brauchen Zeit und wir glauben an jeden von ihnen.“

Neftchi wird in den kommenden Runden der Elite-ACL versuchen, die verlorenen Punkte aufzuholen und weiter um den Einzug in die Play-offs kämpfen.