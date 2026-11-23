Die Leistung von Neftchi gegen Al Hilal beeindruckte nicht nur die Fans, sondern auch Cheftrainer Islom Ismoilov. Der Coach aus Fergana betonte nach dem Duell gegen den saudi-arabischen Giganten, wie stolz er auf seine Mannschaft sei. Zudem sprach er über die Verletzung von Abror Ismoilov, das bevorstehende Spiel gegen Istiqlol, den Titelkampf in der Superliga und die Pläne für die nächste Saison. „Ganz Fergana und Usbekistan sind stolz auf die Jungs“ Nach dem Aufeinandertreffen zwischen Neftchi und Al Hilal am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite nahm Islom Ismoilov an der Pressekonferenz teil. Der Trainer lobte zunächst den Einsatz seiner Spieler und betonte, dass er stolz auf sie sei. „Wenn Sie erlauben, sage ich es mit Stolz auf meine Spieler: Heute hat das Team von Neftchi Al Hilal auf dem Platz kaum eine Chance gelassen. Ich bin stolz auf die Jungs. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass heute ganz Fergana und vielleicht ganz Usbekistan stolz auf diese Jungs waren“, sagte Ismoilov. Er bedankte sich zudem bei den Fans, die ins Stadion gekommen waren, um die Mannschaft zu unterstützen. Warum wurde in der Halbzeit kein übermäßiger psychologischer Druck auf die Spieler ausgeübt? Auf der Pressekonferenz wurde auch nach den Veränderungen im Spiel der Mannschaft nach der ersten Halbzeit gefragt. Ein Journalist verglich die Situation mit dem Duell zwischen Pakhtakor und Al-Nassr. Laut Ismoilov hat Neftchi auch in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt. Einfache Fehler ermöglichten dem Gegner jedoch die Tore. Die hochkarätigen Spieler von Al Hilal nutzten diese Situationen effizient aus.

Der Trainer erklärte, dass er bewusst darauf verzichtet habe, die Spieler in der Halbzeit zu sehr unter Druck zu setzen, da dies dazu hätte führen können, dass der Gegner noch aktiver wird und das Ergebnis in die Höhe schraubt. „Den Jungs wurde gesagt, dass sie nicht überhastet agieren sollen. In erster Linie ging es darum, in der Defensive kompakt zu stehen, dem Gegner keine Räume zu lassen und bei Kontern vorsichtig zu sein. Wir haben unseren Spielern Vertrauen geschenkt. Nach der Pause haben wir ein diszipliniertes Spiel gezeigt. Unsere Jungs haben großartigen Fußball gespielt“, so der Cheftrainer. „Al Hilal weiß jetzt, was für ein Team Neftchi ist“ Vor dem Spiel hatte Ismoilov das große Potenzial von Al Hilal anerkannt, aber betont, dass namhafte Spieler und finanzielle Möglichkeiten das Ergebnis auf dem Platz nicht im Voraus bestimmen. Er wurde gefragt, ob er diese Überzeugung auf die Spieler übertragen konnte. Der Trainer antwortete, dass seine Worte von gestern heute auf dem Platz bewiesen wurden. „Jeder weiß, welches Potenzial das Team von Al Hilal hat. Ich hatte gesagt: Morgen wird der Gegner auf dem Platz sehen, was für ein Team Neftchi ist. Heute haben wir diese Worte auf dem Platz in die Tat umgesetzt“, sagte Ismoilov. Diese Worte unterstreichen das Vertrauen des Trainers in sein Team und den Willen der Spieler, ihr Potenzial zu zeigen. Kann Abror Ismoilov gegen Istiqlol spielen? Auf der Pressekonferenz wurde auch nach der Verletzung von Neftchi-Spieler Abror Ismoilov gefragt. Der Trainer teilte mit, dass der Schweregrad der Verletzung noch nicht feststehe. „Wir werden den Grad seiner Verletzung jetzt bestimmen. Ich hoffe, dass er sich bis zum Spiel gegen Istiqlol schnell erholt und wieder einsatzbereit ist“, sagte der Trainer. Das bedeutet, dass die Teilnahme des Spielers am nächsten Spiel noch nicht garantiert ist. Diese Frage wird nach medizinischen Untersuchungen geklärt.