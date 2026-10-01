Am 28. September 2026 Saudi-Arabienfand in Riad ein Empfang anlässlich des 77. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China statt. Die Veranstaltung wurde von der in Saudi-Arabien ansässigen chinesischen Botschaft organisiert. Dies teilte die Botschaft von China in Saudi-Arabienmit.

Einer der Höhepunkte der Zeremonie war der Auftritt von in China hergestellten humanoiden Robotern. Die Roboter traten in traditioneller saudischer Kleidung auf die Bühne und führten Bewegungen des berühmten traditionellen saudischen „Ardah“-Tanzes aus. In einigen Aufnahmen ist zu sehen, wie die Roboter harmonisch mit Schwertern in den Händen agieren.

Die Veranstaltung fand im Kulturpalast in Riad statt. Daran nahmen der Bürgermeister von Riad, Prinz Faisal bin Abdulaziz bin Ayyaf, der chinesische Botschafter in Saudi-Arabien, Chang Hua, Diplomaten, Regierungsbeamte und weitere Gäste teil. Offiziellen Angaben zufolge besuchten mehr als 600 Gäste den Empfang.

Die Darbietung des traditionellen saudischen Tanzes durch die Roboter verlieh der Veranstaltung eine besondere Note und sorgte auch in den sozialen Medien für großes Interesse. Der chinesische Botschafter Chang Hua betonte, dass der Auftritt der Roboter bei den Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen habe.