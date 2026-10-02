Eine neue Ära im Weltfußball hinterlässt allmählich ihre Spuren. Wie ixbt.com und andere internationale Sportmedien berichten, sicherte sich die portugiesische Nationalmannschaft einen 4:2-Sieg gegen Dänemark in einem Spiel, in dem Cristiano Ronaldo nicht auf dem Platz stand. Diese torreiche und offene Begegnung sorgte für viel Gesprächsstoff und geht als erstes Spiel des 21. Jahrhunderts ohne den Superstar in die Geschichte ein. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Vor dem Spiel äußerte sich Trainer Jorge Jesus zu der Frage, ob die Ära von Cristiano Ronaldo zu Ende gehe oder kurz davor stehe, und betonte, dass er in dieser Situation ein reines Gewissen habe und völlig gelassen sei. Danach entschied er sich, Rafael Leão eine Chance zu geben. Doch das Tragen der Nummer des legendären Stürmers lastete als zusätzlicher Druck auf dem Spieler.

Rafael Leão und die Verantwortung der Nummer sieben

Rafael Leão, der das ikonische Trikot mit der Nummer 7 trug, das jeder aus Ronaldos Zeit kennt, hinterließ während des Spiels einen gemischten Eindruck. Obwohl er zu Beginn eine gute Gelegenheit hatte, als er mit dem rechten Fuß vom Flügel in die Mitte zog, konnte er die günstige Situation nicht nutzen. Zudem zwang sein Ballverlust in der letzten Phase des Angriffs seine Teamkollegen zu zusätzlichen Aufgaben.

Infolgedessen entschied sich der portugiesische Cheftrainer in der 63. Minute der zweiten Halbzeit, Rafael Leão auszuwechseln und Trincão für ihn einzuwechseln. Dennoch war die Vergabe dieser Nummer an Leão im ersten Spiel nach der CR7-Ära ein wichtiges psychologisches Signal.

Rasmus Højlunds „Siuuum“-Jubel

Einer der interessantesten Momente des Spiels betraf den dänischen Stürmer Rasmus Højlund . Nachdem er in der 53. Minute zum 2:2 ausgeglichen hatte, zog der Stürmer die Aufmerksamkeit der Tribünen auf sich, indem er den berühmten „Siuuum“-Jubel von Cristiano Ronaldo nachahmte. Er hob die Arme, sprang in die Luft und drehte sich, um das Tor im Stil des portugiesischen Stars zu feiern.

Ob diese Geste als Zeichen des Respekts oder als Provokation gemeint war, löste unter den Fans hitzige Debatten aus. Højlund hatte dies bereits 2025 getan, als er auf dem Platz gegen Cristiano Ronaldo antrat. In Presseerklärungen hat der Stürmer stets betont, dass er die portugiesische Legende als sein Idol betrachtet und zu ihm aufschaut.