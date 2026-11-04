Der Cheftrainer von Neftchi wendet sich an die Fans und verspricht Goldmedaillen

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Der Cheftrainer von Neftchi wendet sich an die Fans und verspricht Goldmedaillen

Der Cheftrainer selbst hat den Spekulationen um den Fergana-Klub „Neftchi“, der in der usbekischen Superliga um die Tabellenspitze kämpft, ein Ende gesetzt. Bezüglich seiner Zukunft an der Spitze des Teams, die zu verschiedenen Diskussionen geführt hatte, Islom Ismoilov gab über seine offizielle Seite in den sozialen Medien eine Erklärung ab und teilte mit, dass er sich entschieden habe, im Verein zu bleiben.

Der Fachmann betonte in seiner Botschaft, dass er die Verantwortung gegenüber dem Verein, der Stadt und den treuen Fans tief empfinde und erklärte entschlossen, dass das einzige Ziel die Meisterschaft sei.

„Fußball ist nicht nur das Ergebnis“: Das aufrichtige Bekenntnis des Trainers

Islom Ismoilov betonte in seinem Beitrag, dass Teamgeist und interne Werte über den sportlichen Ergebnissen stehen:

  • Der Wert von Disziplin und Vertrauen: „Fußball ist nicht nur ein Spielstand oder ein Ergebnis. Fußball bedeutet Respekt, Disziplin und gegenseitiges Vertrauen. Diese Werte zu verteidigen ist manchmal schwer, aber genau darin liegt die Kraft, die eine Mannschaft zu einem echten Team macht“, so der Trainer.

  • Der Grund für die Entscheidung: Der Fachmann gab an, dass er sich entschieden habe, beim Verein zu bleiben, um das Klima innerhalb der Mannschaft zu bewahren und das begonnene Großprojekt zu Ende zu führen.

Die Pflicht gegenüber Fergana und das Hauptziel — die Meisterschaft

Der Cheftrainer der Mannschaft merkte besonders an, dass die beispiellose Unterstützung der Fans ihn zusätzlich motiviert habe und dass eine riesige Aufgabe vor ihnen liege:

  • Dank an die Fans: „Ich spüre tief meine Pflicht gegenüber eurem Vertrauen, dieser Stadt und diesem Verein“;

  • Die einzige Antwort — Goldmedaillen: „Wir werden darauf nur mit der Meisterschaft antworten. Gemeinsam sind wir stark. Danke an euch alle“, schloss Ismoilov seine Worte.

Der Verbleib von Islom Ismoilov bei „Neftchi“ wurde von den Fußballfans in Fergana mit großer Begeisterung aufgenommen, und es wird erwartet, dass diese Entscheidung die Moral der Mannschaft im entscheidenden Abschnitt der Saison im Titelrennen weiter stärken wird.

NeftchiIslom IsmoilovUsbekische SuperligaFußballMeisterschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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