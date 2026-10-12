Was sagte der Trainer von Neftchi vor dem Spiel gegen Al-Nassr?

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Was sagte der Trainer von Neftchi vor dem Spiel gegen Al-Nassr?

Im Rahmen des 2. Spieltags der AFC Champions League Elite in Saudi-Arabien findet in Riad ein wichtiges Duell statt. Dabei wird der Verein aus Fargʻona, Neftchi zu Gast bei einem der mächtigsten Teams des Kontinents sein — Cristiano Ronaldo und seinem Team, Al-Nassr“. In der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel sprach der Cheftrainer der Mannschaft aus Fargʻona,

Islom Ismoilov, ausführlich über die Bedeutung des bevorstehenden Spiels, die Ziele der Mannschaft und die Pläne, den portugiesischen Star zu stoppen. „Wir sind nicht nur zum Sightseeing in Riad“: Das Vertrauen des Trainers

Der Trainer von „Neftchi“ betonte, dass er die Stärke des Gegners richtig einschätze, aber volles Vertrauen in seine Schützlinge habe:

Die Stärke des Gegners:

  • „Unser Gegner ist eines der stärksten Teams Asiens. Sie haben hochkarätige Spieler mit enormer Erfahrung, die im Weltfußball einen Namen haben“, sagte Ismoilov. Das Hauptziel der Reise:

  • „Wir sind nicht nach Riad gekommen, um nur aufzulaufen und ein Spiel zu bestreiten, sondern mit der Absicht, ein würdiges Ergebnis zu erzielen. Wir glauben an unsere Stärke und unseren Teamgeist.“ Kampf für die Fans:

  • Der Cheftrainer erklärte, dass es die Hauptaufgabe sei, bis zum Ende zu kämpfen, attraktiven Fußball zu zeigen und die Menschen in Fargʻona sowie ganz Usbekistan glücklich zu machen. Wie kann man Ronaldo stoppen? Gibt es einen persönlichen Plan?

Eine der zentralen Fragen der Journalisten während der Pressekonferenz betraf die Anwendung einer speziellen Taktik gegen den Weltstar

Cristiano Ronaldo: Respekt und Anerkennung:„Cristiano Ronaldo ist einer der hellsten Stars des Weltfußballs. Seine Fähigkeiten, seine Erfahrung und sein Torinstinkt sind bemerkenswert. Wir begegnen ihm mit großem Respekt“, so der Experte.

  • Teamansatz: „Wir spielen jedoch nicht nur gegen Ronaldo, sondern gegen das gesamte Team von ‚Al-Nassr‘. Deshalb liegt der Fokus nicht auf einer Einzelperson, sondern auf dem kollektiven Spiel des Gegners. Disziplin und die Einhaltung unseres Matchplans stehen für uns an erster Stelle.“

  • Wann und wo findet das Spiel statt? Wettbewerb:

AFC Champions League Elite, 2. Spieltag;

  • Begegnung: „Al-Nassr“ (Saudi-Arabien) — „Neftchi“ (Usbekistan);

  • Datum und Ort: 12. Oktober, Riad, Al-Awwal-Park-Stadion.

  • Es wird erwartet, dass dieser Test für den usbekischen Vizemeister in Riad eines der meistbeachteten Spiele auf kontinentaler Ebene wird. 12 oktyabr, Ar-Riyod shahri, «Al Avval Park» stadioni.

O‘zbekiston vitse-chempionining Ar-Riyoddagi ushbu sinovi qit’a miqyosidagi eng kuzatuvchan bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

AFC Champions League EliteNeftchiAl-NassrCristiano RonaldoFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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