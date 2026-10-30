Nach einem intensiven und brillanten Sieg (5:3) gegen Al-Kholood im Rahmen des 12. Spieltags der Saudi Pro League wandte sich Al-Nassr-Kapitän Cristiano Ronaldo über seine offiziellen Social-Media-Kanäle an die Fans.

Der 41-jährige portugiesische Torjäger, der in der zweiten Halbzeit dieses Spiels innerhalb von nur 15 Minuten drei Tore in Folge erzielte, lobte den Charakter und den Kampfgeist seines Teams.

„Ich freue mich, meinem Team geholfen zu haben“: Die Reaktion des Stars

Nach seinem Torfestival hinterließ Ronaldo in den sozialen Medien folgende herzliche Worte:

Zitat: „Ein großartiger Sieg, eine tolle Leistung unserer Mannschaft! Ich freue mich, dass ich meinem Team mit einem Hattrick helfen konnte ⚽⚽⚽!“;

985. Tor und historischer Meilenstein: Die in diesem Spiel erzielten Treffer wurden als das 983., 984. und 985. Tor in der offiziellen Karriere des Spielers registriert;

Die 1000er-Marke ist nah: Um die beispiellose Marke von 1.000 Toren zu erreichen, auf die die gesamte Fußballwelt wartet, fehlen dem legendären Torjäger nun nur noch 15 Tore .

2. November — Das mit Spannung erwartete Duell gegen Pakhtakor in Taschkent

Dieser Hattrick hat für die usbekischen Fußballfans eine besondere Bedeutung:

AFC Champions League Elite Spiel: Al-Nassr bestreitet sein nächstes offizielles Spiel im Rahmen der AFC Champions League Elite in der usbekischen Hauptstadt;

Gastgeber Pakhtakor: Am 2. November treffen die Mannschaften von Pakhtakor und Al-Nassr im Stadion von Taschkent aufeinander;

Fußballfest in Taschkent: Die Ankunft von Cristiano Ronaldo, der auch mit 41 Jahren seine Topform unter Beweis stellt, verspricht ein weiteres großes Fest für die lokalen Fans zu werden.

Nachdem er im Spiel gegen Al-Kholood erneut seine Stärke demonstriert hat, wird Ronaldo nun auch auf dem Platz in Taschkent darum kämpfen, seine Torbilanz auszubauen und dem 1.000er-Rekord näher zu kommen.