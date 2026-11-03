Islom Ismoilov reagiert scharf auf den Fehler von Neftchi in den letzten Sekunden

Das Spiel gegen Tractor Sazi im Oman im Rahmen der AFC Champions League Elite endete für den Verein Neftchi aus Fergana sehr schmerzhaft (2:2). Nachdem die Mannschaft aus Fergana ab der 62. Minute in Überzahl spielte und in der 94. Minute in Führung ging, verspielte sie den sicher geglaubten Sieg durch einen groben Fehler in der 9. Minute der Nachspielzeit.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte der Cheftrainer von Neftchi, Islom Ismoilov, in einer sehr scharfen und emotionalen Stellungnahme offen, dass seine Mannschaft ein solches Ergebnis eigentlich nicht verdient habe und er den Fehler in den letzten Sekunden als Trainer nicht verzeihen könne.

„Was wollte er damit zeigen?": Kritik an dem unverständlichen Fehler in den letzten Sekunden

Der Cheftrainer ging besonders auf das schmerzhafte Szenario ein, das sich bei Auswärtsspielen wiederholt:

Ein wiederholter Schlag: „Wir kassieren nun schon zum zweiten Mal in Folge in der Schlussphase eines Auswärtsspiels bittere Gegentore. Der Fehler ganz am Ende war absolut unverständlich.";

Verantwortungslosigkeit auf dem Platz: „Ich wundere mich, was unser Spieler in dieser Situation zeigen wollte. Wir kassieren ein Gegentor in einer einfachen Situation, während das Spiel läuft und wir eigentlich gewinnen sollten. Heute haben wir statt eines Sieges zwei Punkte verloren.".

„Ich bin außer mir": Das schmerzhafte Geständnis des Trainers

Ismoilov drückte seine tiefe Trauer darüber aus, dass die harte Arbeit der Spieler auf dem Platz durch eine einzige vermeidbare Nachlässigkeit zunichtegemacht wurde:

Vollständige Kontrolle über das Spiel: „Ich bin mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden. Wie gesagt, wir haben zwei Gegentore in einfachen Situationen kassiert. Wir hatten das Spiel voll unter Kontrolle und haben viele gefährliche Chancen kreiert. Der Gegner hingegen hat seine zwei Möglichkeiten effizient genutzt.";

Bitteres Ergebnis harter Arbeit: „Das ist eine sehr schmerzhafte, sehr bittere Situation. Denn wir haben auf dem Platz sehr hart gearbeitet. Die Spieler haben ein großes Pensum absolviert. Leider haben wir aufgrund eines kleinen Fehlers in den letzten Sekunden ein schmerzhaftes Gegentor kassiert.";

Ein unverzeihliches Ergebnis: „Insgesamt haben wir dieses Ergebnis nicht verdient. Ehrlich gesagt, bin ich gerade emotional völlig aufgewühlt. Ich bin außer mir. Als Trainer ist das eine Situation, die ich mir selbst nicht verzeihen kann, weil wir einen sicheren Sieg aus der Hand gegeben haben. Das ist sehr bedauerlich und traurig.".

Nachdem Neftchi im Oman zwei Punkte liegen gelassen hat, setzt der Verein seinen Weg in der Gruppe mit 4 Punkten fort, doch für den Trainerstab bleibt die Wiederherstellung der Konzentration in den Schlussminuten bis zu den nächsten Spieltagen die wichtigste Aufgabe.