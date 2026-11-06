„Du hast Portugal der Welt bekannt gemacht“: Portugals Präsident richtet Botschaft an Ronaldo

Der portugiesische Präsident António José Seguro hat sich offiziell zur Beendigung der Karriere in der Nationalmannschaft geäußert Cristiano Ronaldorichtete eine besondere offizielle Botschaft an ihn. Das Staatsoberhaupt dankte dem 41-jährigen legendären Kapitän im Namen des gesamten Volkes für seinen unvergleichlichen Beitrag zur Entwicklung des nationalen Fußballs, die Siege der Nationalmannschaft sowie für die Stärkung des Ansehens Portugals auf globaler Ebene.

In seiner Rede betonte der Präsident ausdrücklich, dass Ronaldos Lebensweg für Millionen von Portugiesen und junge Menschen auf der ganzen Welt eine enorme Inspirationsquelle bleiben werde.

„Einer der schwersten Tage im Sport“: Die aufrichtigen Worte des Präsidenten

Das Staatsoberhaupt betonte, dass der Abschied des legendären Torjägers von der Nationalmannschaft nicht leicht falle, und drückte seine Gefühle wie folgt aus:

Dank im Namen des gesamten Volkes: „Im Namen ganz Portugals Cristiano Ronaldodanke ich von ganzem Herzen dafür, mit welcher unendlichen Hingabe er das Trikot der Nationalmannschaft getragen, unser Volk inspiriert und Portugal auf der ganzen Welt bekannt gemacht hat“;

Nationale Solidarität in schweren Zeiten: „Ich verstehe, dass dies einer der schwersten und emotionalsten Tage in der sportlichen Laufbahn von Cristiano ist. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das portugiesische Volk, wie es schon oft bewiesen hat, auch heute wie ein Mann hinter ihm steht.“

„Unendliche Liebe zum Vaterland“: Ein in die Geschichte eingegangenes Erbe

António José Seguro merkte an, dass Ronaldos Leidenschaft für das Land noch über den Ergebnissen auf dem Platz stehe:

Vom Training bis zu den Toren: „Portugal weiß sehr wohl, dass es sich immer auf seinen Patriotismus und seine Liebe zum Land verlassen kann. Er wird diese Liebe weiterhin mit jener unvergänglichen Leidenschaft ausdrücken, die er in jedes Training, jedes intensive Spiel und jedes Tor gesteckt hat, das uns unendliche Freude bereitet hat“;

Beste Wünsche: „Ich wünsche dir für dein weiteres Leben große Erfolge, Cristiano. Und vielen Dank für deine großartige Arbeit!“, schloss der Präsident.

Cristiano Ronaldo beendete seine internationale Karriere mit 234 Länderspielen und 146 Toren und hinterließ damit Rekorde in der Geschichte des Weltfußballs, die kaum zu brechen sein werden.