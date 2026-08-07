Torfestival in der Conference League: Vollständige Analyse und Ergebnisse der Hinspiele

Die Hinspiele der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League sind absolviert. In den Schlüsselpartien feierten die niederländischen Klubs Ajax und Twente klare Siege, während Kasachstans Tobol auf der Serbien-Reise einen echten Albtraum erlebte.

Mehrere europäische Schwergewichte, die in dieser Runde antraten, machten den Einzug in die Play-offs vor den Rückspielen praktisch perfekt.

Niederländische Klubs glänzen, Tobol kassiert eine deutliche Niederlage

Ajax aus Amsterdam Ajax empfing Shelbourne aus Irland und feierte zu Hause einen überzeugenden 3:1 -Sieg. Der zweite niederländische Vertreter Twente schoss gegen Dunajská Streda aus der Slowakei sechs Tore ohne Gegentreffer — 6:0.

Kasachstans Tobol war bei Partizan in Serbien zu Gast und musste überraschend eine deutliche 0:3 Niederlage hinnehmen. Bragas aus Portugal Braga und Dynamo Kyjiws aus der Ukraine Dynamo Kyiv feierten in ihren Partien wichtige knappe 1:0-Siege.

UECL. Dritte Qualifikationsrunde (Hinspiele)

Die Ergebnisse der am 6. August ausgetragenen Spiele:

Ajax (Niederlande) — Shelbourne (Irland) 3:1

Twente (Niederlande) — Dunajská Streda (Slowakei) 6:0

Partizan (Serbien) — Tobol (Kasachstan) 3:0

Dynamo Kyiv (Ukraine) — Qarabağ (Aserbaidschan) 1:0

Braga (Portugal) — Dinamo Minsk (Belarus) 1:0

CFR Cluj (Rumänien) — Tromsø (Norwegen) 0:5

Žalgiris (Litauen) — Hajduk (Kroatien) 2:5

Paide (Estland) — Rapid (Österreich) 1:4

Debrecen (Ungarn) — Kopenhagen (Dänemark) 0:3

Sheriff (Moldau) — St. Gallen (Schweiz) 1:3

IFK Göteborg (Schweden) — Gent (Belgien) 0:1

Beitar (Israel) — Austria Wien (Österreich) 1:2

Hapoel (Israel) — Katowice (Polen) 2:0

Valur (Island) — Nordsjælland (Dänemark) 0:2

Lugano (Schweiz) — Runavík (Färöer) 2:0

Bohemians (Irland) — Midtjylland (Dänemark) 0:2

Rijeka (Kroatien) — Ilves (Finnland) 1:0

Riga FC (Lettland) — Győr (Ungarn) 1:0

Jablonec (Tschechien) — RFS (Lettland) 2:0

Inter Turku (Finnland) — Vaduz (Liechtenstein) 2:1

Inter Escaldes (Andorra) — Flora (Estland) 1:0

Borac Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) — Vitebsk (Belarus) 1:0

Noah (Armenien) — Sion (Schweiz) 2:2

HJK (Finnland) — Motherwell (Schottland) 1:1

Raków (Polen) — Hammarby (Schweden) 0:0

Wann finden die Rückspiele statt?

Welche Mannschaften in die Play-offs einziehen, steht nach den Rückspielen in der kommenden Woche am 13. August vollständig fest.

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