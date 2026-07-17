Der junge Twente-Star Ruud Nijstad hat offen zugegeben, dass er davon träumt, in Zukunft gemeinsam mit Pau Cubarsi das zentrale Verteidiger-Duo beim FC Barcelona zu bilden. Der 18-jährige Abwehrspieler machte keinen Hehl aus seiner Bewunderung für den Spielstil und das souveräne Auftreten von Cubarsi, der sich seinen Platz bei den Katalanen bereits gesichert hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com wurde Nijstads Entschluss durch die Leistung von Pau Cubarsi im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Spanien und Portugal (1:0) bestärkt. In diesem Spiel bewies der junge Verteidiger großes Geschick dabei, einen Stürmer wie den legendären Cristiano Ronaldo zu stoppen.

"Ich habe gesehen, wie er gegen Cristiano Ronaldo gekämpft hat, und ich habe dieses Spiel genossen. Natürlich erwarte ich nicht, dass die Dinge für mich so schnell gehen, aber eine Abwehrmauer mit Cubarsi bei Barcelona zu bilden, ist mein oberstes Ziel", betonte der niederländische Fußballer in einem Interview mit Sportnieuws.

Zukunftspläne und das Twente-Projekt

Über seine langfristigen Pläne sprechend, fügte Nijstad hinzu, dass er sich derzeit voll und ganz auf seine Entwicklung bei Twente konzentriert. Seiner Meinung nach hat das Sammeln von Erfahrungen in der Eredivisie und die Perfektionierung seines Spiels derzeit höchste Priorität.

In der vergangenen Saison absolvierte Nijstad 24 Spiele für Twente und entwickelte sich zu einem Stammspieler. Als linksfüßiger Innenverteidiger ist er in den Fokus vieler Spitzenklubs gerückt, darunter auch die Scouts des FC Barcelona. Die Katalanen achten bei der Verpflichtung junger Spieler besonders auf technisch versierte Linksfüßer in der Abwehr.

Der FC Barcelona sucht seit Jahren nach jungen und vielversprechenden Talenten, um seine Defensive zu formen. Während Pau Cubarsi bereits ein fester Bestandteil der Mannschaft ist, wird in der Presse viel darüber geschrieben, dass Talente wie Nijstad in Zukunft sein würdiger Partner werden könnten.

Vorerst wird Nijstad seine Fähigkeiten in der niederländischen Liga weiter verfeinern. Sollte er seine konstanten Leistungen beibehalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Interesse aus Barcelona in den kommenden Transferfenstern in ein offizielles Angebot mündet. Dies würde den Weg ebnen, damit der Traum des jungen Fußballers Wirklichkeit wird.