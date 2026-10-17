Espanyol – Atl. Madrid: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen Espanyol und Atl. Madrid im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 17. Oktober um 17:00 Uhr (Ortszeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startaufstellung Espanyol: 1. Fortuño A., 6. Cabrera L., 16. Drkušić V., 23. El Hilali O., 8. Expósito, 9. Fernández R., 28. Hernández J., 21. Hinojo R., 10. Lozano P., 5. Riedel K., 15. Zaragoza B.
Cheftrainer Espanyol: González M.
Startaufstellung Atl. Madrid: 13. Oblak J. (Kapitän), 8. Barrios P., 15. David J., 17. Hancko D., 23. Hjulmand M., 7. Lee Kang-in, 11. Lookman A., 30. Martínez D., 18. Pubill M., 21. Romero C., 20. Simeone G.
Ersatzbank Atl. Madrid: 19. Álvarez J., 10. Baena A., 46. Castillo J., 27. Domínguez J., 22. Grimaldo A., 24. Le Normand R., 14. Llorente M., 4. Mendoza R., 1. Musso J., 16. Ortiz A., 9. Sørloth A., 3. Vargas O.
Cheftrainer Atl. Madrid: Simeone D.
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