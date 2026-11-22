Am 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft hat Real Madrid zu Hause einen Rückstand gegen Celta Vigo gedreht. Obwohl die Gäste früh in Führung gingen, sicherten Tore von Jude Bellingham und Carlos Espi den Madrilenen einen wichtigen Sieg. Im Derby von Sevilla gab es keinen Sieger.

Eine Reihe von Begegnungen des 13. Spieltags der spanischen La Liga-Saison 2026/2027 wurde abgeschlossen. Im Topspiel besiegte Real Madrid Celta Vigo mit 2:1. Das Stadtderby zwischen Sevilla und Real Betis endete nach einem späten Tor mit einem Unentschieden.

Real kehrt nach Rückstand zurück und holt den Sieg

Real Madrid — Celta Vigo 2:1

Das Spiel in Madrid begann mit einem unerwarteten Szenario für die Gastgeber. Celta Vigo ging bereits in der 5. Minute durch ein Tor von Pablo Durán in Führung und brachte Real in eine schwierige Lage.

Danach erhöhten die Madrilenen den Druck auf das gegnerische Tor, um auszugleichen. In der ersten Halbzeit blieb es jedoch beim Spielstand.

In der zweiten Halbzeit schlug Real zurück. In der 65. Minute erzielte Jude Bellingham den Ausgleichstreffer. In der 84. Minute traf Carlos Espi zum Siegtreffer.

Auf diese Weise konnte Real Madrid trotz des frühen Gegentors das Spiel für sich entscheiden und drei wichtige Punkte einfahren.

Kein Sieger im Sevilla-Derby in letzter Minute

Sevilla — Real Betis 1:1

Eines der interessantesten Spiele des Spieltags fand in Sevilla statt. Die beiden Erzrivalen der Stadt, Sevilla und Real Betis, trafen aufeinander.

In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. In der 49. Minute brachte Antony die Gäste aus Betis in Führung.

Sevilla gab sich nicht geschlagen und versuchte bis zur letzten Minute, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt: Kike Salas glich aus und bewahrte sein Team vor der Niederlage.

Das Sevilla-Derby endete somit 1:1. Beide Teams mussten sich mit einem Punkt begnügen.

Alavés übernahm von der ersten Minute an die Kontrolle

Alavés — Deportivo 3:1

Alavés feierte einen souveränen Heimsieg gegen Deportivo. Die Gastgeber starteten sehr aktiv und gingen bereits in der ersten Minute durch ein Tor von Ángel Pérez in Führung.

In der 40. Minute erhöhte Nahuel Tenaglia auf 2:0. In der zweiten Halbzeit baute Lucas Boyé die Führung von Alavés weiter aus.

Die Gäste antworteten erst kurz vor Spielende. In der 89. Minute erzielte Denis Suárez ein Tor, was jedoch nicht ausreichte, um die Niederlage von Deportivo abzuwenden – 3:1.

Valencia gewinnt auswärts knapp

«Rayo Vallecano» — Valencia 0:1

Valencia errang einen hart erkämpften Sieg bei Rayo Vallecano. Das einzige Tor des Spiels fiel in der 40. Minute. Kopete unterlief ein Eigentor, das den Gästen drei Punkte einbrachte.

In der restlichen Zeit änderte sich der Spielstand nicht mehr. Valencia sicherte sich einen wichtigen Auswärtssieg.

Espanyol nimmt drei Punkte aus Bilbao mit

«Athletic Bilbao» — Espanyol 0:1

In einer weiteren Partie des Spieltags besiegte Espanyol Athletic Bilbao auswärts. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Roberto Fernández in der 65. Minute.

Obwohl die Bilbaoiner zu Hause versuchten auszugleichen, konnten sie die gegnerische Abwehr nicht durchbrechen. Espanyol brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Weitere Ergebnisse des 13. Spieltags der La Liga

Begegnung Ergebnis Athletic Bilbao — Espanyol 0:1 Alavés — Deportivo 3:1 Rayo Vallecano — Valencia 0:1 Sevilla — Real Betis 1:1 Real Madrid — Celta Vigo 2:1

Wichtige drei Punkte für Real

Unter den Ergebnissen des 13. Spieltags stach der Comeback-Sieg von Real Madrid besonders hervor. Obwohl die Madrilenen früh in Rückstand gerieten, gelang es ihnen, das Spiel zu drehen.

Im Sevilla-Derby waren beide Teams nah am Sieg, einigten sich am Ende jedoch auf ein Remis. Die kommenden Spieltage der La Liga werden zeigen, wie sich der Kampf um die Meisterschaft und die Europapokalplätze weiterentwickelt.