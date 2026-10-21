Real Madrid gegen RB Leipzig: Aufstellungen und Liveticker
Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig beginnt am 22. Oktober um 21:00 Uhr (MEZ).
Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf von Real Madrid: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (Kapitän), 4. Huijsen D., 22. Rüdiger A., 18. Carreras A., 6. Camavinga E., 20. Silva B., 15. Güler A., 5. Bellingham J., 7. Vinícius Júnior, 10. Mbappé K.
Ersatzbank von Real Madrid: 12. Alexander-Arnold T., 17. Cucurella M., 21. Díaz B., 25. Diomande I., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 9. Endrick, 19. Espi K., 16. Konaté I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchouaméni A.
Cheftrainer von Real Madrid: Mourinho J.
Startelf von RB Leipzig: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orbán W., 23. Lukeba C., 22. Raum D. (Kapitän), 21. El-Aynaoui N., 13. Seiwald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 40. Rômulo Cardoso.
Ersatzbank von RB Leipzig: 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner C., 3. Esteve M., 35. Finkgräfe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 16. Klostermann L., 2. Koné A., 30. Maksimović A., 1. Nyland Ø., 20. Reitz R.
Cheftrainer von RB Leipzig: Demichelis M.
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