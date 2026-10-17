Drama in der 90. Minute: Atlético besiegt Espanyol in Barcelona

Im Rahmen des 9. Spieltags der spanischen La Liga war der Madrider Atlético zu Gast in Barcelona beim Espanyol und sicherte sich in einer dramatischen Begegnung einen 1:0-Sieg.

Während der Partie versuchten die Gastgeber, ihren Heimvorteil zu nutzen und setzten auf offensive Angriffe. Die Madrilenen verteidigten jedoch souverän, hielten das Tor von Jan Oblak sauber und bestraften den Gegner in den Schlussminuten.

Die Entscheidung in der 90. Minute: Álvarez-Pass und Baena-Treffer

Das Schicksal des Spiels entschied sich in den letzten Sekunden:

Druck der Gastgeber: Espanyol versuchte während des gesamten Spiels die Initiative zu ergreifen und kreierte einige gefährliche Situationen, doch die Defensive der „Matratzenmacher“ leistete sich keine Fehler;

Die entscheidende Kombination: In der 90. Minute führte ein schneller Konter von Atlético zum Torerfolg – nach einem präzisen Zuspiel des argentinischen Stürmers Julián Álvarez verwandelte Álex Baena den Ball sicher im Netz und sicherte den Madrilenen drei wertvolle Punkte.

Spielbericht:

La Liga. 9. Spieltag

Espanyol — Atlético 0:1

Tor: Baena (90).

Espanyol: Fortuño, Drkušić, El Hilali, Ridel, Hinojosa, Cabrera, Expósito, Hernández, Lozano, Zaragoza, Roberto Fernández.

Atlético: Oblak, Pubill, Romero, Gancsko, Martínez, G. Simeone, Lookman, Hjulmand, Barrios, David, Lee Kang-in.

Das Madrider Team zeigte in diesem schwierigen Auswärtsspiel Charakter und bleibt den Spitzenreitern der Meisterschaft auf den Fersen.