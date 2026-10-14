AS Roma – Real Madrid: Aufstellungen und Liveticker

38 Marc Cucurella (Real Madrid) wird wegen eines Fouls verwarnt. François Letexier zeigt auf den Punkt. Freistoß. Die Roma-Spieler werden den Ball höchstwahrscheinlich in den Strafraum flanken.

34 Ian Diomande (Real Madrid) führt den Eckstoß kurz aus, statt in den Strafraum zu flanken.

34 Yan Diomande (Real Madrid) stürmt auf das Tor zu, aber der Verteidiger setzt rechtzeitig nach und gewinnt den Ball. Der Linienrichter trifft die richtige Entscheidung, und Real Madrid bekommt eine Ecke.

34 Jan Diomande (Real Madrid) startete einen Alleingang, aber ein Gegenspieler stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation. Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne, Real Madrid bekommt einen Eckball.

33 Ian Diomande (Real Madrid) führt den Eckstoß aus, aber die Abwehrspieler klären den Ball problemlos.

33 Denzel Dumfries (Real Madrid) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum auf den Kopf eines Mitspielers, aber der Abwehrspieler springt höher als die Angreifer und klärt die Gefahr. Der Linienrichter zeigt auf Eckstoß, Real Madrid wird ihn ausführen.

32 Marc Cucurella (Real Madrid) findet Platz im Strafraum, vergibt aber eine Großchance! Sein Schuss geht nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

25 Der Ball ist im Netz! Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht sein Glück von außerhalb des Strafraums, der Ball wird von einem Abwehrspieler abgefälscht und lässt Torhüter Pierluigi Gollini keine Chance. Es steht 1:1.

25 Der Ball zappelt im Netz! Kylian Mbappé (Real Madrid) bewahrte die Ruhe und traf.

24 Thibaut Courtois zeigt eine brillante Parade und verhindert das Tor von Donyell Malen (Roma), der im Strafraum Platz gefunden und wuchtig auf die Mitte des Tors abgezogen hatte.

24 Donyell Malen (AS Roma) schießt genau auf die Mitte, aber das war viel zu einfach für den Torhüter. Da braucht es schon viel mehr, um ihn zu prüfen!

20 Marten de Roon (AS Roma) bekommt den Ball im freien Raum und zieht wuchtig aus der Distanz ab, der Ball wird abgefälscht und schlägt unhaltbar für Torhüter Thibaut Courtois im Netz ein. 1:0.

20 Tor! Marten de Roon (AS Roma) hat Grund zum Jubeln.

18 Jan Diomandé (Real Madrid) bringt den Eckball in den Strafraum, aber Pierluigi Gollini antizipiert die Situation perfekt und fängt den Ball ab.

17 Der Cheftrainer muss einen Wechsel vornehmen: Der verletzte Manu Koné verlässt hinkend den Platz, für ihn kommt Niccolò Pisilli (AS Roma).

17 Gian Piero Gasperini bringt frische Kräfte, Niccolò Pisilli (Roma) ersetzt Manu Koné.

16 Spiel: AS Roma - Real Madrid. Spielstand: 0-0. Kommentar: Manu Koné (AS Roma) befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Wir werden bald erfahren, wie schwer seine Verletzung ist.

16 Vinicius Junior (Real Madrid) flankt in den Strafraum, aber die Abwehr blockt ab. Real Madrid holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

15 Thibaut Courtois fängt die Flanke von Wesley Franca (AS Roma) ab und stoppt den Angriff.

13 Yan Diomande (Real Madrid) nimmt den Ball an, treibt ihn nach vorn und zieht aus mittler Distanz ab, aber der Ball geht so weit vorbei, dass er fast die Eckfahne trifft.

12 Gefährliche Szene! Paulo Dybala (AS Roma) bekommt den Ball im Freiraum, zieht aus dem Strafraum ab und verfehlt den linken Pfosten nur knapp.

11 Donyell Malen (AS Roma) sah einen freien Mitspieler und versuchte, ihn flach anzuspielen. Ein Verteidiger hat das Spiel jedoch glänzend gelesen und die Gefahr bereinigt.

9 Thibaut Courtois (Real Madrid) spielte einen brillianten Pass auf Federico Valverde, aber letzterer konnte sich nicht genügend Raum für einen Schuss verschaffen.

5 Ein präziser Pass fand Matias Soule (AS Roma) im freien Raum. Er zog aus der Ferne sofort wuchtig in den Winkel ab, aber Thibaut Courtois parierte glänzend.

4 Paulo Dybala (AS Roma) führt den Eckstoß aus, aber die Abwehrspieler klären den Ball.

4 Mario Hermoso (AS Roma) reagierte gedankenschnell beim Abpraller und zog gefährlich aufs linke Eck ab, doch Thibaut Courtois parierte glänzend. AS Roma führt einen Eckball aus. Der Schiedsrichter und einer seiner Assistenten zeigten auf die Eckfahne.

4 Paulo Dybala (AS Roma) führt den Eckstoß aus, aber die gegnerische Abwehr klärt den Ball.

3 Nahuel Molina (Roma) versuchte, einen Mitspieler außerhalb des Strafraums anzuspielen, aber die gegnerischen Verteidiger reagierten schnell und klärten die Situation. Roma bekommt einen Eckball.

1 Matías Soulé (AS Roma) zieht mit einer Körpertäuschung bis an die Strafraumgrenze und schießt aufs Tor. Der Torhüter versucht zu parieren, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

1 Marten de Roon (AS Roma) schlägt einen langen Pass über das Feld, aber der Ball kommt nicht an.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

00:00 Roma eröffnet das Spiel.

00:00 François Letexier wurde als Schiedsrichter für dieses Spiel ernannt.

00:00 Vor Beginn des Spiels könnt ihr euch die Startaufstellungen für das heutige Duell ansehen.