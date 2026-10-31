La-Liga-Sensation: Espanyol besiegt Villarreal auswärts

Im Rahmen des 11. Spieltags der spanischen La Liga gab es ein unerwartetes und hart umkämpftes Ergebnis. Der katalanische Espanyol Klub trat auswärts bei Villarreal an und mit einem 1:0-Sieg holte einen minimalen, aber wichtigen Erfolg.

Das Schicksal der Begegnung wurde durch einen einzigen Treffer eines Verteidigers entschieden. Dieser Sieg ermöglichte es den Gästen, sich aus der Gefahrenzone der Tabelle zu entfernen.

Der entscheidende Moment und Cabreras Tor

Die Details der intensiv geführten Partie waren wie folgt:

Siegtor durch den Verteidiger: Das einzige und entscheidende Tor der Partie in der 60. Minute fiel — der erfahrene Verteidiger von Espanyol, Leandro Cabrera traf ins gegnerische Tor und bescherte seinem Team 3 goldwerte Punkte;

Der Druck von Villarreal: Obwohl die Gastgeber in der zweiten Halbzeit mehrere offensive Wechsel vornahmen, gelang es ihnen nicht, die Defensive der Katalanen zu durchbrechen.

Veränderungen in der Tabelle

Das Ergebnis dieser Begegnung hatte einen erheblichen Einfluss auf die Platzierung der Teams in der Tabelle:

Espanyol rückt vor: Nach dem wertvollen Auswärtssieg erhöhte das katalanische Team sein Punktekonto auf 11 Zähler und kletterte in der Tabelle auf den 14. Platz; Villarreal bleibt auf Platz 10:

Die unterlegenen Gastgeber verbleiben mit 12 Punkten an der unteren Grenze der Top Ten, also auf dem 10. Rang. La Liga. Aufstellungen des 11. Spieltags:

Villarreal:

Gulachi, Mourinho, Navarro (Oluwaseyi, 80.), Veiga, Cardona (Romero, 59.), Comesana, Moleiro (Ayoze Perez, 59.), Masia, Buchanan (Freeman, 80.), Moreno (Pepe, 18.), Mikautadze; Espanyol:

Fortuno, Drkusic, El Hilali, Cabrera, Hinojosa (Lozano, 61.), Esposito, Bauza, Hernandez (Moscardo, 88.), Zaragoza (Puado, 77.), Roberto, Dmitrovic. Dank einer disziplinierten Defensivleistung und der maximalen Ausnutzung einer Standardsituation war dieser Sieg einer der wichtigsten taktischen Erfolge von Espanyol in dieser Saison.

Himoyadagi intizomli o‘yin va standart vaziyatdan maksimal foydalanish evaziga qo‘lga kiritilgan bu g‘alaba «Espanol»ning mavsumdagi eng muhim taktik yutuqlaridan biri bo‘ldi.