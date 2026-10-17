Venezia – Napoli: Aufstellungen und Live-Ticker

45+4 Die erste Halbzeit des Spiels ist zu Ende.

45+1 Das Spiel ist unterbrochen. Stanislav Lobotka (Napoli) begeht ein Foul im Zweikampf. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, und protestiert nicht.

45 Der vierte Offizielle hat 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt.

45 Venedig-Spieler finden durch Pässe freie Räume, aber der Angriff endete mit einem erzwungenen Pass zum Gegner.

43 Juan Jesus (Napoli) versucht nach vorne zu drängen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball.

41 Schiedsrichter Juan Luca Sacchi hat die Szene genau gesehen und auf Foulspiel von Billy Gilmour (Napoli) entschieden.

38 Ridgeciano Haps (Venezia) bringt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr kann den Ball klären.

36 Matias Moreno (Venezia) signalisiert Schmerzen und fordert medizinische Hilfe an. Wie schwer seine Verletzung ist, ist derzeit noch unbekannt.

36 Sam Beukema (Napoli) versuchte es mit einem Schuss, der jedoch von einem Verteidiger abgeblockt wurde und den Torwart vor keine Probleme stellte.

35 Eine gute Kläraktion der Abwehr bedeutet, dass die Ecke für Napoli nichts einbringt.

35 Er musste das Tor machen! Scott McTominay (Napoli) nahm ein Kurzpass im Strafraum an, zögerte aber beim Abschluss, und ein Verteidiger konnte den Ball klären. Der Schiedsrichter und sein Assistent zeigen auf Eckstoß für Napoli.

32 Leonardo Spinazzola (Napoli) schlägt den Ball in den Strafraum, aber die Abwehr klärt.

30 Eine glänzende Abwehraktion verhindert, dass die Ecke von Napoli Gefahr bringt.

30 Amir Rrahmani (Napoli) schießt aus dem Strafraum, aber ein rechtzeitiger Block verhindert das Tor. Es gibt Eckstoß für Napoli.

29 Juan (Napoli) führt den Eckstoß aus, bringt den Ball aber nicht zu einem Mitspieler.

29 Halbchance! Stanislav Lobotka (Napoli) bringt den Ball in den Strafraum, aber Filip Stanković reagiert stark und klärt die Gefahr. Der Linienrichter zeigt auf Ecke, Napoli führt sie aus.

28 Réduan Halhal (Venezia) zieht am Trikot eines Gegners und Juan Luca Sacchi pfeift Foul.

26 Juan (Napoli) mit einer großartigen Annahme! Er erlief ein präzises Zuspiel nahe der Strafraumgrenze, verzog aber völlig beim Schuss, der weit am rechten Pfosten vorbeiging. Schwache Aktion.

25 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) schlägt eine Flanke in den Strafraum, aber die Verteidigung klärt.

24 Akor Adams (Venezia) vergibt eine Großchance. Eine hervorragende Flanke in den Strafraum fand Akor Adams (Venezia), der per Kopf abschloss, den Ball jedoch weit über die Latte setzte.

23 Juan (Napoli) stürmt auf das Tor zu, aber der Verteidiger eilt rechtzeitig zurück und erobert den Ball.

22 Scott McTominay (Napoli) fand keinen Mitspieler im Strafraum, sein Pass wurde geblockt.

20 Das Spiel ist unterbrochen, die Spieler machen eine Trinkpause.

18 John Yeboah (Venedig) vergibt eine gute Chance, sein Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

18 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) passt von der Strafraumecke zu seinem besser platzierten Mitspieler, aber ein Abwehrspieler blockt die Flanke ab und klärt den Ball.

16 Filip Stankovic (Venezia) schlägt einen langen Ball nach vorne, aber der für Antoine Hainaut bestimmte Ball wird mit einem harten Einsatz geklärt und die Chance ist vertan. Der Linienrichter entscheidet auf Einwurf für Napoli.

14 John Yeboah (Venezia) spielte einen schnellen Pass in den freien Raum auf seinen Mitspieler, der nahe der Abseitslinie lauerte, doch ein Verteidiger fing den Ball ab und klärte die Situation.

13 Billy Gilmour (Napoli) versuchte, einen Mitspieler im Strafraum zu finden, aber Filip Stanković kam aus seinem Tor und klärte den Ball.

11 Stanislav Lobotka (Napoli) spielt einen langen Pass nach vorne, gerät aber zu steil. Der Ball geht ins Aus und der Venezia-Torwart führt den Abstoß aus.

9 Akor Adams (Venezia) kam nach einem Getümmel im Strafraum an den Ball, aber sein Schuss aufs rechte Eck war viel zu schwach, und Alex Meret fing den Ball mühelos ab.

7 Lorenzo Lucca (Napoli) versuchte, die Flanke per Kopf zu verwerten, aber seinen gefährlichen Kopfball von der Strafraumgrenze Richtung linken Pfosten parierte Filip Stanković glänzend.

5 Giovanni Di Lorenzo (Napoli) schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber der Abwehrspieler klärt den Ball.

5 Der Eckstoß wird von Jovane (Napoli) kurz ausgeführt.

5 Jovanes Flanke in den Strafraum wurde von der Abwehr geblockt. Napoli holt eine Ecke heraus.

4 Juan (Napoli) bringt eine scharfe Ecke in den Strafraum, aber der Ball wird von einem Verteidiger geblockt.

4 Leonardo Spinazzola (Neapel) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Abwehrspieler blocken den Ball ab. Die Kugel geht ins Aus, und der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Eckstoß. Neapel führt die Ecke aus.

2 Benoît Badiashile (Napoli) hält seinen Gegenspieler zurück, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter pfeift Foul.

1 John Yeboah (Venezia) versuchte, einen Mitspieler im Strafraum zu finden, aber Alex Meret kam aus seinem Tor und klärte den Ball.

1 Die erste Halbzeit hat begonnen.

18:00 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Venedig stößt an.

18:00 Die Leitung des heutigen Spiels wurde Juan Luca Sacchi anvertraut.

18:00 In den Spieldetails können Sie sich vor Spielbeginn mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.