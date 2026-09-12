In der 4. Runde der Serie A erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival und ein intensives Duell. Der AC Florenz, der einen schwierigen Saisonstart hinter sich hat, war zu Gast beim Tabellenletzten Venezia. In diesem Spiel, in dem es für beide Seiten darum ging, die Tabellensituation zu verbessern, sahen die Fans insgesamt 6 Tore. Die Florentiner sicherten sich dank der fantastischen Leistung des jungen Wunderkinds Franco Mastantuono einen verdienten 4:2-Sieg. Mit zwei Toren innerhalb einer Minute und einem Hattrick wurde Mastantuono zum absoluten Helden des Spiels. Wie hat David De Gea das Tor gehütet, wie hat Florenz das Spiel nach dem Rückstand gedreht und warum bleibt Venezia weiterhin punktlos?

Intensiver Start: Venezias Führung und Mastantuonos 60-Sekunden-Explosion!

Das Spiel begann unter starkem Druck der Gastgeber und entwickelte sich schnell zu einem Torregen:

Überraschender Treffer durch Adams: In der 22. Minute ließ Venezia-Stürmer Adams den Torhüter von Florenz, David De Gea, keine Chance und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

29. Minute — Ausgleich: Florenz drängte auf den Ausgleich und stellte dank einer präzisen Aktion von Franco Mastantuono das Gleichgewicht wieder her (1:1);

30. Minute — Doppelpack innerhalb einer Minute: Bevor sich die Gastgeber erholen konnten, schoss Mastantuono nur 60 Sekunden später erneut ein, schnürte den Doppelpack und stellte den Spielstand auf 1:2;

Kontrolle in der ersten Halbzeit: Venezia war nach dem Schock gezwungen, bis zur Pause dem starken Pressing der Florentiner standzuhalten.

Zweite Halbzeit: Mateos Tor und der Hattrick!

In der zweiten Halbzeit entschied die taktische Überlegenheit und die starke Offensive von Florenz das Spiel endgültig:

Eiskalter Abschluss von Mateo: In der 66. Minute erzielte der agile Mateo den dritten Treffer für Florenz und baute die Führung auf zwei Tore aus (1:3);

84. Minute — Hattrick von Mastantuono: Zum Höhepunkt des Spiels zeigte der Held des Abends, Franco Mastantuono, sein ganzes Können, erzielte sein drittes Tor und sicherte sich seinen ersten Hattrick in der Serie A (1:4);

Ehrentreffer durch Ene: Obwohl Ene in der 87. Minute für die Gastgeber verkürzen konnte, konnte dies Venezia nicht vor einer deutlichen Niederlage bewahren (2:4).

Tabellensituation: Florenz klettert, Venezia bleibt am Boden!

Dieser Sieg hatte erhebliche Auswirkungen auf die Saison beider Mannschaften:

Aufstieg auf Platz 15: Mit den 3 wertvollen Punkten feierte Florenz den ersten Saisonsieg, kletterte auf den 15. Platz und begann den Weg aus der Krise;

Erwachen des Starensembles: Mit Hochkarätern wie De Gea im Tor, Drăgușin in der Abwehr und Fagioli im Mittelfeld entfaltet sich das offensive Potenzial des Teams immer mehr;

Venezias Null-Punkte-Tragödie: Nach 4 Spieltagen ohne einen einzigen Punkt bleibt Venezia fest auf dem 20. Platz und wird zum Hauptabstiegskandidaten.

Dieser beeindruckende Hattrick von Franco Mastantuono ist ein Zeichen dafür, dass ein neuer Star in der Serie A aufgeht und hat das Selbstvertrauen von Florenz für die kommenden wichtigen Spiele gestärkt.

Glauben Sie, dass Franco Mastantuonos brillante Leistung und sein Hattrick Florenz zurück in die oberen Tabellenregionen der Serie A führen können? Ist es ein besorgniserregendes Signal für das Team, dass die Abwehr um David De Gea zwei Gegentore kassiert hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des torreichen Thrillers im italienischen Fußball mit allen Fans!