Como sorgt in der Serie A für Furore: Sieg gegen Venezia bringt Platz in den Top 4

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Como sorgt in der Serie A für Furore: Sieg gegen Venezia bringt Platz in den Top 4

Im Rahmen des 10. Spieltags der italienischen Serie A empfing die Überraschungsmannschaft der Saison, Como, den Tabellenletzten Venezia. In einer intensiven und leidenschaftlichen Partie sicherten sich die Gastgeber einen knappen 1:0-Sieg.

Dieser Erfolg katapultiert das Team in der Tabelle nach oben und sorgt im italienischen Fußball für großes Aufsehen.

Ein entscheidender Elfmeter und das einzige Tor der ersten Halbzeit

Die Begegnung begann mit einer klaren Initiative der Gastgeber, doch es war nicht einfach, die tief stehende Defensive von Venezia zu durchbrechen:

  • Elfmeter in der 43. Minute: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit verursachten die Gäste ein Foul im eigenen Strafraum. Den vom Schiedsrichter verhängten Strafstoß verwandelte Lucas da Cunha eiskalt zum 1:0-Führungstreffer.

  • Harter Kampf und Gelbe Karten: In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel beider Mannschaften deutlich hitziger. Der Schiedsrichter musste insgesamt fünf Gelbe Karten verteilen, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Como in den Champions-League-Rängen, Venezia am Tabellenende

Dieser Erfolg am 10. Spieltag hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Tabellensituation beider Klubs:

  • Como: Nach dem Sieg hat das Team sein Punktekonto auf 23 Zähler aufgestockt, ist in der Serie A auf den 4. Platz vorgerückt und beweist damit, dass es ein ernsthafter Anwärter auf die Europapokalplätze ist.

  • Venezia: Die Pechsträhne der Gäste hält an. Mit nur 3 Punkten aus den bisherigen Spielen bleibt Venezia auf dem letzten, dem 20. Tabellenplatz.

Spielbericht:

  • Serie A. 10. Spieltag

  • Como — Venezia 1:0

  • Tor: Lucas da Cunha 43. (Elfmeter).

  • Gelbe Karten: Zom 39, 62, Jesus 41, Haps 62, Helgason 78.

Aufstellungen:

  • Como: Audero, Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno, Da Cunha (Engelhardt, 73), Perrone, Paz (Fadera, 73), Strefezza (Braunöder, 84), Cutrone, Belotti.

  • Venezia: Stankovic, Idzes, Svoboda, Haps, Candela, Busio (Duncan, 55), Nicolussi Caviglia (Yeboah, 62), Ellertsson (Zampano, 62), Andersen (Crnigoj, 78), Oristanio, Pohjanpalo (Gytkjaer, 55).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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