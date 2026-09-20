Elfmeter-Drama in Venedig: Lazio feiert einen souveränen 2:0-Sieg

Im Rahmen des 5. Spieltags der italienischen Serie A gastierte Lazio Rom beim Tabellenletzten Venezia und feierte einen wichtigen und abgeklärten 2:0-Auswärtssieg. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit entschied sich die Partie nach der Pause: In der 51. Minute verwandelte Lazio-Kapitän Mattia Zaccagni einen Elfmeter eiskalt zur Führung, neun Minuten später erhöhte Tijjani Noslin und besiegelte den Erfolg.

Für die Gastgeber wurde der Abend zu einer herben Enttäuschung – Stürmer Yeboah vergab einen Strafstoß und verpasste damit die Chance, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Nach diesem Erfolg klettern die Römer mit nun 11 Punkten in der Tabelle nach oben, während Venezia mit nur einem Zähler am Tabellenende feststeckt.

Welche taktischen Umstellungen verhalfen Lazio in der zweiten Halbzeit zur Spielkontrolle, war der verschossene Elfmeter ein psychologischer Knacks für Venezia und ist Rom bereit für den Angriff auf die Europapokalplätze?

„Zaccagnis Treffer und Yeboahs Fehlschuss“: Die Chronik des Spiels in Venedig

Die dramatischen Höhepunkte des 5. Spieltags:

Eiskalt vom Punkt durch Mattia Zaccagni (51'): Der Kapitän der Römer verwandelte den zu Beginn der zweiten Halbzeit zugesprochenen Elfmeter sicher zur 0:1-Führung;

Der zweite Streich durch Tijjani Noslin (60'): Noch bevor sich die Gastgeber erholen konnten, schloss Noslin einen schnellen Angriff mit einem sehenswerten Treffer zum 0:2 ab;

Die vergebene Chance für Venezia: Yeboah konnte den für die Gastgeber zugesprochenen Elfmeter nicht verwandeln, womit die Comeback-Pläne des Teams endgültig begraben wurden;

Souveräne Leistung von Mandas: Der Lazio-Torhüter hielt seinen Kasten in entscheidenden Momenten sauber und trug maßgeblich zum Sieg bei;

Tabellensituation: Lazio klettert mit 11 Punkten auf den 11. Platz, Venezia bleibt mit 1 Punkt auf dem 20. Rang.

Offizielles Protokoll der Begegnung Venezia – Lazio

Das offizielle Protokoll und die Aufstellungen des 5. Spieltags der Serie A:

Wettbewerb / Spieltag Endergebnis Torschützen Wichtige Ereignisse Serie A, 5. Spieltag Venezia 0 : 2 Lazio Zaccagni 51' (Elfmeter), Noslin 60' Yeboah verschießt Elfmeter

Startelf Venezia: Stanković, Schingtienne, Moreno, Juan Jesus, Altare, Duncan, Andersen, Candela (Sagrado, 76.), Ellertsson (Fiorini, 73.), Adams (Raimondo, 73.), Yeboah (Fernandes, 87);

Startelf Lazio: Mandas, Floriani (Lazzari, 77.), Šutalo, Provedel, Tavares (Pellegrini, 84.), Frattesi, Vecino, Tchaouna (Isaksen, 77.), Cancellieri, Noslin (Pinamonti, 77.), Zaccagni (Castrovilli, 87);

Tabellenabstand: Lazio – 11 Punkte (11. Platz) / Venezia – 1 Punkt (20. Platz).

Taktische Analyse: Experten über den Sieg von Lazio

Fazit der italienischen Fußball-Experten zum Spiel:

Dynamik im Mittelfeld: Das Duo Frattesi und Vecino erhöhte in der zweiten Halbzeit das Tempo und drängte Venezia tief in die eigene Hälfte;

Druck über die Flügel: Das aggressive Pressing von Zaccagni und Cancellieri zwang die Abwehr der Gastgeber zu Fehlern und ebnete den Weg für den Elfmeter;

Unerfahrenheit von Venezia: Der Konzentrationsverlust in entscheidenden Momenten und der verschossene Elfmeter unterstreichen die schwierige Lage des Aufsteigers in der Serie A;

Stabilität der Römer: Diese souveränen 3 Auswärtspunkte geben Lazio einen großen psychologischen Schub im Kampf um die vorderen Plätze.

Der 2:0-Erfolg in Venedig zeigt, dass Lazio eine Krise abgewendet hat und weiterhin hohe Ziele in dieser Saison verfolgt.

Glauben Sie, dass Lazio nach diesem Sieg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen und um die Champions-League-Plätze kämpfen kann? Kann Venezia mit nur einem Punkt den Klassenerhalt in der Serie A schaffen? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Spielbericht mit allen Fußballfans!