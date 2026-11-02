Sieg für Juventus in Turin: Überzeugender Erfolg gegen Napoli bringt Sprung auf Platz 7

Im Spitzenspiel des 10. Spieltags der italienischen Serie A empfing Juventus Turin im eigenen Stadion den SSC Napoli und feierte einen wichtigen und souveränen 2:0-Sieg.

Die Begegnung, die von hartem Kampf, intensiven Zweikämpfen und einem Platzverweis geprägt war, endete für die Schützlinge von Massimiliano Allegri erfolgreich. Die Gastgeber sicherten sich durch zwei Tore in der zweiten Halbzeit wertvolle 3 Punkte.

Drama im Allianz Stadium: Späte Tore und eine Rote Karte

Die Partie war von Beginn an von harten Fouls und hoher Nervosität geprägt:

Intensität in der ersten Halbzeit: Beide Teams legten großen Wert auf die Defensive. Bereits in den ersten 45 Minuten musste der Schiedsrichter Spielern wie Luiz, Lucumí und Marianucci die Gelbe Karte zeigen.

Alaybegovics Treffer (70. Minute): In der 70. Minute durchbrach das junge Talent der Turiner, Alaybegovic, die gegnerische Abwehr und brachte Juventus in Führung — 1:0.

Napoli in Unterzahl (75. Minute): Nach dem Gegentreffer verlor der Gäste-Verteidiger Marianucci die Nerven, beging ein zweites Foul und wurde des Feldes verwiesen (Rote Karte).

Boga setzt den Schlusspunkt (87. Minute): Jeremie Boga, der in der 72. Minute für den Torschützen Alaybegovic eingewechselt wurde, schloss in der 87. Minute einen Konter erfolgreich ab und setzte den Schlusspunkt — 2:0.

Die Situation in der Tabelle

Dieser Sieg war für das Team aus Turin von großer Bedeutung:

Juventus: Mit nun 17 Punkten klettert die „Alte Dame“ auf den 7. Tabellenplatz.

Napoli: Der von Allegri trainierte Klub aus Neapel bleibt bei 14 Punkten stehen und rutscht auf den 8. Platz ab.

Spielbericht:

Serie A, 10. Spieltag

Juventus — Napoli 2:0

Datum und Stadion: 1. November, Allianz Stadium

Tore: Alaybegovic 70., Boga 87.

Gelbe Karten: Luiz 16., Lucumí 20., Marianucci 38., Alaybegovic 71., Marin 90.+1.

Platzverweis: Marianucci 75. (Napoli).

Aufstellungen: