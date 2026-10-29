Zwei Eigentore und Provedels Paraden: Wie Inter auswärts gegen Venezia gewann

Das Duell zwischen Venezia und Inter im Rahmen des 9. Spieltags der Serie A verlief nach einem unerwarteten Szenario. Obwohl die auswärts spielenden „Nerazzurri“ mit 2:0 gewannen, war dieser Erfolg nicht auf das Offensivspiel der Mannschaft zurückzuführen, sondern auf zwei Eigentore der Gastgeber.

Nach dem Spiel wandte sich Inter-Trainer Cristian Chivu an die Presse und verhehlte nicht die schwache Leistung seines Teams. Der Experte gab offen zu, dass die drei Punkte dank Glück und Erfahrung gesichert wurden.

Cristian Chivu: „Die erste Halbzeit erinnerte an die Niederlage gegen Catania im Jahr 2010“

Laut der offiziellen Website von Inter kommentierte der Cheftrainer die Trägheit und den Energiemangel im Spiel wie folgt:

Mangel an Energie und Tempo: „Uns fehlte die Energie, wir bewegten uns zu langsam und waren nicht darauf vorbereitet, gegen einen tief stehenden Gegner zu spielen. Wir konnten in der Abwehr nicht genug Aggressivität zeigen, aber wenn man alle drei Tage spielt, kommen solche Situationen vor“, sagte Chivu.

Historische Erinnerung an 2010: „Die erste Halbzeit erinnerte mich an die 1:3-Niederlage in Catania im Jahr 2010. Wir haben heute gewonnen, weil wir etwas Glück hatten. Wir haben weiter an den Erfolg geglaubt und alles gegeben, aber man muss zugeben, dass das Glück voll auf unserer Seite war.“

Hartnäckiger Widerstand des Gegners: „Man muss dem Gegner Anerkennung zollen – sie haben die Räume perfekt zugestellt, weshalb es für uns sehr schwierig war, in den entscheidenden Momenten nach vorne zu kommen. Heute hat uns Provedel gerettet, während unsere Erfahrung, Kraft und Entschlossenheit uns geholfen haben, das Spiel zu Ende zu bringen.“

Harter Spielplan und 3 Punkte mit minimalem Aufwand

Laut dem Experten entstehen bei den Spielern manchmal psychologische Fallen, in denen es so scheint, als könne man mit minimalem Kraftaufwand gewinnen:

Einfluss des dichten Spielplans: Die aufeinanderfolgenden Spiele in der Champions League und der Serie A üben Druck auf die körperliche Verfassung von Inter aus.

Faktoren, die das Ergebnis beeinflussten: Obwohl die Mailänder nicht ihren glänzendsten Fußball zeigten, brachten die Stabilität in der Defensive und die Coolness in den entscheidenden Situationen dem Team wichtige 3 Punkte in der Tabelle ein.

Dieses Spiel dient den Schützlingen von Cristian Chivu als wichtige Lektion, um vor den nächsten ernsthaften Prüfungen die defensiven und offensiven Mängel zu analysieren.