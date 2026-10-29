Sensationelle Niederlage für Juventus, Kantersieg für Napoli: Ergebnisse des 9. Spieltags der Serie A

Am 9. Spieltag der italienischen Meisterschaft gab es unerwartete und torreiche Ergebnisse bei den Spitzenmannschaften. Der Turiner Klub Juventus verlor auswärts sensationell mit 0:2 gegen Genoa und verpasste wichtige Punkte.

Gleichzeitig feierte Napoli einen souveränen 4:1-Auswärtssieg gegen Monza, erzielte vier unbeantwortete Tore und setzte seinen Aufstieg in der Tabelle fort.

Stolperstein in Genua: Genoa entschied das Spiel bereits in der ersten Halbzeit

Die Turiner konnten dem hohen Druck und den schnellen Angriffen des Gegners im Auswärtsspiel nicht standhalten:

Ehibues frühes Tor: In der 12. Minute eröffnete der Gastgeber Ehibue den Torreigen und überrumpelte die Abwehr von Juventus (1:0);

Baldanzis Dominanz: In der 28. Minute erhöhte Baldanzi auf 2:0 und verschlechterte die Lage der Turiner weiter;

Änderungen in der zweiten Halbzeit blieben wirkungslos: Nach der Pause nahm Turin mehrere Wechsel vor und drängte auf den Anschlusstreffer, konnte jedoch die kompakte Defensive von Genoa nicht durchbrechen. Nach dem 9. Spieltag bleibt Juventus mit 14 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.

Napolis Offensiv-Show: Vier verschiedene Torschützen

Das Auswärtsspiel gegen Monza verlief unter der totalen Kontrolle der Neapolitaner:

Højlund eröffnete den Torreigen: Bereits in der 10. Minute brachte Rasmus Højlund Napoli in Führung (0:1);

Monzas kurze Antwort: In der 43. Minute glich Varela für die Gastgeber aus und schickte die Teams mit einem 1:1 in die Pause;

Angriffswelle in der zweiten Halbzeit: In der zweiten Hälfte übernahm der Klub aus Neapel das Spiel komplett: Matteo Politano (48.), Marin (62.) sowie der eingewechselte Kevin De Bruyne (67.) trafen nacheinander und stellten den Endstand von 1:4 her;

Tabellensituation: Nach diesem deutlichen Sieg erreichte Napoli 14 Punkte und kletterte aufgrund der Tordifferenz auf den 7. Platz.

Offizielle Protokolldaten

Italienische Serie A. 9. Spieltag

Genoa — Juventus 2:0

Tore: Ehibue (12.), Baldanzi (28.);

Aufstellung Genoa: Bailo, Ostigard, Marcandalli, Vasquez, Ehibue (Meichtry, 69.), Frendrup, Amorin (Viaf, 82.), Baldanzi (Messias, 69.), Vitinha, Ellertsson (Mitaj, 41.), Osmajic (Colombo, 82.);

Aufstellung Juventus: Vicario, Gatti (Woltemade, 46.), Bremer, Lucumi, Luis Douglas (Koopmeiners, 77.), Cambiaso (Cabal, 59.), Kalulu, Sarr (Boga, 59.), Kolo Muani, McKennie, Alaybegovic (Zhegrova, 46).

Monza — Napoli 1:4

Tore: Varela (43.) — Højlund (10.), Politano (48.), Marin (62.), De Bruyne (67.);

Aufstellung Monza: Ternkvist, Lucchesi (Antov, 74.), Birindelli, Goglichidze, Bakun, Foe, Colombo, Mangas, Ngonge (Colpani, 60.), Varela, Robinson (Ceballos, 69.);

Aufstellung Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani (Marianucci, 46.), Marin, Olivera, Lobotka, Anguissa (De Bruyne, 63.), McTominay, Politano (Vergara, 63.), Højlund (Lucca, 81.), Ngonge.

Die Spiele des 9. Spieltags haben erneut bestätigt, dass der Wettbewerb um die Meisterschaft und die Europapokalplätze in der italienischen Liga intensiver denn je ist.