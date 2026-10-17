Der Star von Athletic Bilbao und der spanischen Nationalmannschaft Nico Williamssein Berater Félix Tainta hat die Details des geplatzten, viel diskutierten Transfers des Spielers zum katalanischen Klub FC Barcelona im Sommer 2025 enthüllt.

Goal.com In einem Interview mit der Publikation erläuterte der Spielerberater, an welchem Punkt die Verhandlungen feststeckten und warum das Angebot des katalanischen Giganten abgelehnt wurde.

„Eure Probleme sollten mich nicht betreffen“

Félix Tainta ging auf den Verhandlungsprozess sowie die finanziellen und registrierungstechnischen Probleme des FC Barcelona ein und betonte folgende wichtige Punkte:

Offene Kommunikation und Transparenz gegenüber Athletic: Der Berater informierte die Führung von Athletic regelmäßig über jeden Schritt der Verhandlungen und bewahrte die Transparenz, selbst wenn dies dem Klub aus Bilbao missfiel;

Der Formel-1-Vergleich: „Nico konnte es nicht riskieren, ohne Spielpraxis dazustehen. Das ist wie in der Formel 1. Wenn ich zu euch komme, muss ich eure Probleme nicht ertragen. Genau das habe ich Barcelona erklärt“, sagte Tainta;

Fehlende Garantien: Die Katalanen konnten keine festen Garantien für die Registrierung und den Einsatz des Spielers geben, weshalb die Einigung scheiterte. „Er ist ein Profifußballer. Wenn ihr Probleme habt, sollte mich das nicht betreffen. Da es keine solchen Garantien gab, mussten wir unsere Meinung ändern.“

Warum wurde der Vertrag mit Athletic bis 2035 verlängert?

Der Berater erklärte die Zukunftsvision von Nico Williams und den Prozess der Vertragsverlängerung wie folgt:

Hohe Ziele und Grenzen der Möglichkeiten: Da Nico ein Spieler ist, der nach großen Erfolgen strebt, hat er einen Wechsel ernsthaft in Betracht gezogen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass das Potenzial von Athletic begrenzt ist und sie die Champions League oder La Liga wahrscheinlich nicht gewinnen können;

Änderung der Entscheidung: Nachdem alle Konsequenzen anderer Optionen analysiert wurden und man erkannte, dass sie nicht logisch waren, schlug der Berater dem Spieler vor, einen langfristigen Vertrag bei Athletic zu unterschreiben, dem Williams zustimmte;

Vertragslaufzeit und Ausstiegsklausel: Derzeit läuft der Vertrag von Nico Williams beim baskischen Klub bis zum Sommer 2035. Gleichzeitig enthält der Vertrag weiterhin eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 90 Millionen Euro. Diese Aussagen verdeutlichten, dass Nico Williams Stabilität und kontinuierliche Spielpraxis über jegliche unsicheren Versprechen stellte.

Diese Aussagen verdeutlichten, dass Nico Williams Stabilität und kontinuierliche Spielpraxis über jegliche unsicheren Versprechen stellte.