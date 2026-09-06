Im Rahmen des 4. Spieltags der La Liga besuchte der amtierende Meister Barcelona den FC Valencia und ließ dem Gegner keine Chance. Die Partie im Mestalla-Stadion war von der absoluten Dominanz der Katalanen geprägt und endete mit einem deutlichen 5:0-Sieg. Dank dieses Erfolgs kommt die Mannschaft von Hansi Flick auf 12 Punkte und übernimmt die alleinige Tabellenführung. Valencia hingegen rutschte mit nur einem Punkt auf den letzten Tabellenplatz ab.

Das Fest der katalanischen Jugend im Mestalla: Die Show von Yamal und Fermin

Spiel Barcelonas intensive Angriffe prägten den Spielbeginn. Bereits in der 6. Minute eröffnete Lamine Yamal, der sich zum neuen Star des Teams entwickelt, den Torreigen. Barcelonas Druck war bereits in der ersten Halbzeit deutlich spürbar, und in der 22. Minute erzielte Fermin Lopez das zweite Tor. Fermin glänzte nicht nur als Torschütze, sondern lieferte auch zwei Vorlagen und wurde zu einem der besten Spieler der Partie.

Die Demütigung und der Einfluss der Neuzugänge: Olmos Debüt

In der zweiten Halbzeit erhöhte Barcelona den Druck weiter. In der 50. Minute sorgte Raphinha für das 3:0. Die dominierenden Katalanen wechselten durch, und in der 75. Minute kam Neuzugang Dani Olmo für Fermin Lopez ins Spiel. Diese Einwechslung brachte zusätzliche Dynamik in die Schlussphase. Pedri traf in der 79. Minute, und Lamine Yamal setzte in der 84. Minute nach einem Zuspiel von Dani Olmo den Schlusspunkt zum Doppelpack. Bemerkenswert: Dani Olmo lieferte in nur 15 Minuten zwei Vorlagen und zeigte, wie schnell er sich integriert hat.

Der krasse Kontrast in der Tabelle und die Bitterkeit der Niederlage

Nach diesem Sieg hat Barcelona 12 Punkte aus 4 Spielen gesammelt und die Tabellenführung in der La Liga übernommen. Die amtierenden Meister haben erneut bewiesen, dass sie stark in die Saison gestartet sind und bereit sind, ihren Titel zu verteidigen. Für Valencia hingegen entwickelt sich der Saisonstart zum Desaster – nur 1 Punkt aus 4 Spielen und der letzte, 20. Platz. Die Fans im Mestalla äußerten lautstark ihren Unmut über die schwache Leistung ihrer Mannschaft.

La Liga. 4. Spieltag. Spielstatistik und Aufstellungen

Valencia — Barcelona 0:56. September, Mestalla

Tore: Yamal (6., 84.), Fermin (22.), Raphinha (50.), Pedri (79.).

Valencia: Dimitrievski, Maffeo (Elliot, 54.), Martinez, Diakhaby (Cordoba, 62.), Pepelu (Tarrega, 54.), Vazquez (Gaya, 54.), Otorbi (Duro, 76.), Ugrinich, Dieng, Guerra (Sato, 62.), Danjuma.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia (Kounde, 29.), Cubarsi (Christensen, 62.), Martin, Espart, Rodri (Bernal, 62.), Pedri (Jesus, 81.), Fermin (Olmo, 75.), Yamal, Gordon (Adeyemi, 62.), Raphinha.

Gelbe Karten: Cubarsi (45.+3), Rodri (47.), Fermin (65.), Martinez (81.).

Glauben Sie, dass Barcelonas starker Saisonstart ein Vorbote für den Erfolg in der UEFA Champions League ist? Wie lässt sich die schnelle Integration von Dani Olmo in das taktische System von Barcelona erklären? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!