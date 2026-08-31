Überraschendes Ergebnis in Spanien: Valencia auswärts deklassiert

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Überraschendes Ergebnis in Spanien: Valencia auswärts deklassiert

In einer spannenden Begegnung im Rahmen des 3. Spieltags der spanischen La Liga empfing Deportivo den Club Valencia im eigenen Stadion. Das intensive und umkämpfte Spiel endete mit einem glänzenden und überzeugenden 3:1-Sieg für die Gastgeber.

Der erfahrene Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang zeigte sich bei Deportivo erneut treffsicher und trug maßgeblich dazu bei, dass sein Team drei wichtige Punkte einfahren konnte.

Chronik eines dramatischen Duells mit 4 Toren

Das Spiel war von Beginn an torreich:

  • Früher Druck der Gastgeber: In der 13. Minute eröffnete Tarrega den Torreigen und brachte Deportivo in Führung;

  • Aubameyangs Klasse: Nur 4 Minuten später, in der 17. Minute, traf Pierre-Emerick Aubameyang ins Schwarze und erhöhte auf 2:0;

  • Valencias Antwort: In der 26. Minute erzielte Umar Sadiq für die „Fledermäuse“ den Anschlusstreffer und sorgte für Spannung (2:1);

  • Der Schlusspunkt durch Mouctar: Ein Treffer von Mouctar in der 59. Minute der zweiten Halbzeit besiegelte den Sieg für Deportivo.

Tabellensituation

Dieser Sieg hatte erhebliche Auswirkungen auf die Platzierungen in der La Liga-Tabelle:

  • Deportivo: Erhöhte das Punktekonto auf 5 Zähler und kletterte auf den 7. Tabellenplatz;

  • Valencia: Das Team, das zu Saisonbeginn Schwierigkeiten hat, bleibt mit 1 Punkt auf dem 17. Platz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • La Liga. 3. Spieltag

  • Deportivo — Valencia 3:1

  • Tore: Tarrega (13), Aubameyang (17), Mouctar (59) — Sadiq (26).

  • Deportivo: Riquelme, Javi (Jonathan, 83), Nubi, Ede, Giacomo, Luismi (Yeremay, 73), Rodriguez (Ten, 64), Amatucci, Soriano (Altimira, 73), Aubameyang, Bille (Miguel, 83).

  • Valencia: Dimitrievski, Martinez (Raba, 82), Mouctar, Tarrega, Rioja (Danjuma, 60), Vazquez, Ugrinic, Pepelu (Aliu, 66), Sato (Otorbi, 60), Guerra (Duro, 60), Sadiq.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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