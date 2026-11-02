Athletic zeigt Charakter im Basken-Derby, Valencia sorgt für eine Sensation

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Athletic zeigt Charakter im Basken-Derby, Valencia sorgt für eine Sensation

Die jüngsten Spiele im Rahmen des 11. Spieltags der spanischen La Liga blieben durch unerwartete Ergebnisse und ein intensives Aufeinandertreffen im prestigeträchtigen Derby in Erinnerung.

Im berühmten baskischen Derby in Bilbao besiegte der Athletic Club zu Hause den «Real Sociedad» mit 2:1. Im zweiten Spiel des Spieltags kehrte das abstiegsbedrohte Valencia mit sensationellen und goldwerten 3 Punkten vom Platz des Top-5-Kandidaten Elche zurück.

Baskenschlacht im «San Mamés»: Entscheidender Elfmeter und Inakis Klasse

Das Duell in Bilbao entschied das Schicksal der Begegnung bereits in der ersten Halbzeit:

  • Schnelles Tor durch Williams (14. Minute): Athletic-Anführer Iñaki Williams eröffnete bereits in der 14. Minute den Torreigen und versetzte das Stadion «San Mamés» in Ekstase — 1:0;

  • Sucics Antwort (30. Minute): Die Gäste aus San Sebastián wollten sich nicht geschlagen geben und stellten nach einer halben Stunde durch einen präzisen Schuss von Luka Sučić den Ausgleich wieder her — 1:1;

  • Der Schlusspunkt vor der Pause (45.+2 Minute): Kurz vor der Halbzeitpause entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gastgeber. Álex Berenguer trat an den Punkt und verwandelte eiskalt zum wichtigen 2:1-Sieg.

Mutiger Auswärtssieg von Valencia: Das einzige Tor durch Sadiq

Das auf dem 19. Tabellenplatz gefährdete Valencia bestand eine schwere Prüfung auswärts gegen den Top-5-Anwärter Elche:

  • Obwohl beide Mannschaften bis zur 69. Minute auf Augenhöhe kämpften, nutzte der nigerianische Stürmer Umar Sadiq eine günstige Gelegenheit und brachte die Gäste in Führung;

  • Dieser einzige Treffer bescherte den «Fledermäusen» einen wertvollen 1:0-Auswärtssieg und erhöhte ihr Punktekonto auf 9 Zähler.

Offizielle Spielprotokolle:

  • «Athletic» — «Real Sociedad» 2:1

    • Tore: Iñaki Williams 14., Álex Berenguer 45.+2 (Elfmeter) — Luka Sučić 30.

  • «Elche» — «Valencia» 0:1

    • Tor: Umar Sadiq 69.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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