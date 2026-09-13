Doppel-Rücktritt: Valencia entlässt Cheftrainer und Geschäftsführer

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Doppel-Rücktritt: Valencia entlässt Cheftrainer und Geschäftsführer

In der spanischen La Liga ist bereits zu Saisonbeginn eine schwere Führungskrise ausgebrochen, und bei einem der Giganten des spanischen Fußballs, dem FC Valencia, hat ein großer Umbruch begonnen. Laut einer dringenden Mitteilung auf der offiziellen Vereinsseite hat die Klubführung die Verträge mit Cheftrainer Carlos Corberán und Geschäftsführer Ron Gourlay mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Diese harte Entscheidung fiel vor dem Hintergrund eines katastrophalen und beschämenden Saisonstarts der Mannschaft.

Nach fünf Spieltagen haben die „Fledermäuse“ nur einen einzigen Punkt gesammelt und sind auf den letzten Tabellenplatz (20.) abgerutscht. Dieser tiefe Fall hat bei den Fans für massiven Unmut gesorgt. Um das Team aus dieser schwierigen Lage zu befreien, wurde Óscar Sánchez als Interimstrainer eingesetzt.

Warum konnte der 43-jährige Corberán, der Ende 2024 das Amt übernahm, die Mannschaft nicht stabilisieren? Welche Mängel liegen hinter der Bilanz von nur einem erzielten Tor und zehn Gegentreffern in fünf Spielen, und wer kann den Verein vor dem Abstieg in die Segunda División bewahren?

Doppel-Rücktritt: Trainer und Geschäftsführer gleichzeitig entlassen

Das Ausmaß der drastischen Veränderungen in der Führungsebene im Mestalla:

  • Entlassung der beiden Führungskräfte: Der Verein machte für die Misserfolge nicht nur Cheftrainer Carlos Corberán, sondern auch Geschäftsführer Ron Gourlay verantwortlich und löste die Verträge sofort auf.

  • Das Ende der Ära Corberán: Der 43-jährige spanische Fachmann trainierte Valencia seit Dezember 2024, doch da sich die Ergebnisse nicht verbesserten, wurde die Zusammenarbeit beendet.

  • Interimsmanagement: Bis der Verein einen neuen festen Trainer gefunden hat, wurde die sportliche Leitung offiziell an Óscar Sánchez übertragen.

Katastrophaler Start: 5 Spiele, 1 Punkt und der letzte Platz

Die Statistik von Valencia in der La-Liga-Saison 2026/2027 sieht erschreckend aus:

  • Am Tabellenende: Die „Fledermäuse“ konnten in den ersten fünf Runden nur einen Punkt holen und sind auf dem 20. Platz der La Liga festgefahren.

  • Torflaute im Angriff: In den fünf ausgetragenen Partien konnten die Stürmer des Teams nur ein einziges Tor erzielen.

  • Defensive Instabilität: Die Abwehr von Valencia, die selbst kaum trifft, hat bereits 10 Gegentore kassiert und zählt damit zu den schwächsten Defensivreihen der Liga.

Schwere Aufgabe für Óscar Sánchez: Kann Valencia die Krise überwinden?

Der legendäre Klub durchlebt eine der schwierigsten Phasen der letzten Jahre:

  • Test zur Krisenbewältigung: Auf Interimstrainer Óscar Sánchez wartet die dringende Aufgabe, die Niedergeschlagenheit in der Kabine zu vertreiben und die Defensive zu ordnen.

  • Fan-Wut und Druck auf die Führung: In einer Zeit, in der die Proteste gegen die Führung von Peter Lim zunehmen, wird es nicht einfach sein, einen neuen Geschäftsführer und einen namhaften Trainer zu finden.

  • Gefahr durch die Segunda División: Wenn nicht bald Punkte gesammelt werden, droht einem der erfolgreichsten Vereine der spanischen Fußballgeschichte der Abstieg in die zweite Liga.

Diese Entlassungswelle bei Valencia zeigt einmal mehr, dass in der modernen La Liga nicht Namen oder Geschichte zählen, sondern nur die sportlichen Ergebnisse über das Schicksal der Trainer entscheiden.

Glauben Sie, dass die gleichzeitige Entlassung von Carlos Corberán und dem Geschäftsführer Valencia aus der Krise helfen wird, oder liegt das Problem in der Politik der Klubbesitzer? Welcher erfahrene Trainer sollte kommen, um die „Fledermäuse“ aus dieser schwierigen Lage zu führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der turbulenten Veränderungen im spanischen Fußball mit allen Fußballfans und Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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