Der Londoner Fußballklub „Crystal Palace“ hat über seine offizielle Website bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Pierre Sage vorzeitig beendet wurde. Die erfolglose Serie des Teams in der Premier League zwang die Führung zu dieser drastischen Entscheidung.

Pierre Sages Entlassung und die Ergebnisse zu Saisonbeginn

Der französische Fachmann übernahm das Ruder im Juni 2026 als Nachfolger von Oliver Glasner. Doch unter seiner Leitung fand das Spiel der Londoner nie richtig zusammen. Seit Beginn der laufenden Saison hat „Crystal Palace“ in der 7 Niederlagen kassiert und nur 2 Siege erzielt.

„Der Klub dankt Pierre und seinem Trainerstab für die geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Informationen zur Ernennung eines neuen Cheftrainers werden in Kürze bekannt gegeben“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Vereins.

Leistungsdaten und Statistik Daten Trainerentlassung Pierre Sage (Crystal Palace) Ergebnisse der laufenden Saison 7 Niederlagen, 2 Siege in 10 Runden Gesammelte Punkte 7 Punkte Platzierung in der Premier League 20. Platz (Tabellenletzter)

Was erwartet den Klub als Nächstes?

Mit nur 7 Punkten nach 10 Spieltagen in der Premier League belegt Crystal Palace derzeit den letzten Tabellenplatz. Es wird erwartet, dass die Führung bald einen neuen, erfahrenen Trainer vorstellt, um das Team aus der Abstiegszone zu führen.

Wer ist Ihrer Meinung nach der geeignete Kandidat, um Crystal Palace aus der Krise zu führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!