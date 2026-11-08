Überraschende Wende in der Premier League: Brighton überholt City, Liverpool auf Platz 4

Der 10. Spieltag der Premier League endete mit einer Reihe zentraler und überraschender Ergebnisse.

Die größte Sensation des Spieltags lieferte Brighton, das Brentford zu Hause besiegte und in der Tabelle an dem in der Krise steckenden „Manchester City“ vorbeizog und auf den 2. Platz kletterte. Gleichzeitig sicherte sich Liverpool bei seinem Auswärtsspiel gegen den Außenseiter Crystal Palace einen souveränen 3:1-Sieg und rückte in die Top 4 vor.

Sieg im Selhurst Park: Tore von Mac Allister, Wirtz und Isak

Liverpool kontrollierte das Spiel auswärts souverän und sicherte sich drei wichtige Punkte:

Der Führungstreffer: In der 40. Minute brachte Alexis Mac Allister die „Reds“ mit einem präzisen Schuss in Führung — 0:1;

Die Klasse der neuen Stars: In der zweiten Halbzeit erhöhte Florian Wirtz in der 54. Minute, und in der 89. Minute setzte Alexander Isak mit seinem Treffer den Schlusspunkt — 0:3;

Elfmeter in der Schlussphase: Die Gastgeber konnten in der 90.+5 Minute durch einen von Eddie Nketiah verwandelten Elfmeter nur noch Ergebniskosmetik betreiben — 1:3.

Alle Spielberichte und Ergebnisse des 10. Spieltags

Crystal Palace — Liverpool 1:3 Tore: Nketiah (90.+5, Elfmeter) — Mac Allister (40.), Wirtz (54.), Isak (89.). Crystal Palace: Henderson, Richards, Disasi, Lerma, Mingueza (Al-Haili, 88.), Wharton, Timber (Osorio, 60.), Mitchell, Kamada, Pino (McNeil, 82.), Larsen (Nketiah, 72.). Liverpool: Alisson, Araujo (Gomez, 90.+1), Jota, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai (Nyoni, 69.), Mac Allister, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 76.), Barcola (Munoz, 69.), Isak (Koumas, 90.+1). Gelbe Karten: Araujo (24.), Barcola (59.), Pino (72.), Munoz (82.), Lerma (83.), Mac Allister (83.).

Brighton — Brentford 2:0 Tore: Gomez (15.), Groß (42., Elfmeter). Platzverweis: Thiago (23., Brentford). (Brighton sicherte sich den Sieg bereits in der ersten Halbzeit und nutzte die Überzahl ab der 23. Minute konsequent aus).

Ipswich — Bournemouth 1:2 Tore: Clarke (73., Elfmeter) — Evanilson (5.), Davis (46., Eigentor). (Bournemouth sicherte sich durch ein frühes Tor und ein Eigentor zu Beginn der zweiten Halbzeit einen knappen Auswärtssieg).

Die Situation in der Tabelle

Nach diesen Ergebnissen kam es an der Spitze der Tabelle zu deutlichen Verschiebungen: