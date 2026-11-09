Warum war Iraola nach dem Sieg gegen Crystal Palace unzufrieden?

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Warum war Iraola nach dem Sieg gegen Crystal Palace unzufrieden?

In einer spannenden Begegnung am 10. Spieltag der Premier League Liverpool holte auswärts einen souveränen 3:1-Sieg gegenCrystal Palace.

Vor dem Hintergrund des Ausscheidens aus den europäischen Wettbewerben und eines anstrengenden Auswärtsspielplans erklärte der Trainer der Merseysider, Andoni Iraola , nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, wie wichtig der Sieg war, lobte die Heldentaten von Torhüter Alisson, äußerte sich aber auch unzufrieden über den in letzter Minute kassierten Elfmeter.

Anstrengende Reisen und Alissons entscheidende Parade

Der Cheftrainer betonte, wie schwierig die psychologische Erholung der Mannschaft nach der Niederlage auf europäischer Bühne war:

  • Reaktion nach der Niederlage: „Nach der Niederlage in der Türkei war dieser Sieg für uns sehr wichtig. Wir sind am Donnerstag spät von einer anstrengenden Reise zurückgekehrt und mussten direkt wieder auswärts antreten. Es ist immer wichtig, einen Weg zu finden, in solch schwierigen Stadien drei Punkte zu holen.“

  • Intrige in der ersten Halbzeit: „Die erste Halbzeit war sehr offen und intensiv, beide Mannschaften hatten gute Chancen. In diesem Moment war Alissons Parade spielentscheidend. Dass wir vor der Pause in Führung gingen, gab uns einen psychologischen Vorteil.“

„Trotz des 3:0 war es nicht einfach“: Der Ärger über den späten Elfmeter

Obwohl die Mannschaft in der zweiten Halbzeit taktisch perfekt agierte, trübte eine kleine Unaufmerksamkeit in den Schlussminuten die Stimmung des Trainers:

  • Spielkontrolle: „In der zweiten Halbzeit standen wir defensiv deutlich stabiler und hatten das Spiel voll unter Kontrolle. Obwohl es 3:0 stand, war es keineswegs ein leichtes Spiel.“

  • Das Ende der „weißen Weste“: „Ich bin ein wenig verärgert über den Elfmeter, der in den letzten Minuten gegen uns gepfiffen wurde. Auch wenn er das Ergebnis nicht direkt beeinflusst hat, war es in solchen Spielen sehr wichtig, ohne Gegentor zu bleiben und die Partie mit einer ‚weißen Weste‘ zu beenden.“

Die Tabelle nach dem 10. Spieltag der Premier League: Spitzenreiter und Verfolger

Nach diesem Sieg festigte Liverpool seinen Platz in der Spitzengruppe:

Platz

Verein

Punkte

Status / Position

1

Arsenal

27

Tabellenführer

2–3

Verfolger

21–22

Im Titelrennen

4

Liverpool

18

Fest in den Top 4 etabliert

Während Arsenal mit 27 Punkten weiterhin souverän führt, kämpft Liverpool mit 18 Punkten auf dem vierten Platz verbissen um die Champions-League-Plätze für die nächste Saison.

Premier LeagueLiverpoolCrystal PalaceAlissonFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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