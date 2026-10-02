Überraschung in der Premier League: Brighton räumt alle Auszeichnungen für September ab

Die besten Akteure der Premier League für den Monat September wurden bekannt gegeben. Vertreter von Brighton & Hove Albion dominierten alle wichtigen Kategorien und sorgten für ein echtes Spektakel.

Der 35-jährige erfahrene Mittelfeldspieler der „Seagulls“ Pascal Groß wurde zum Spieler des Monats gewählt. Der deutsche Mittelfeldakteur bestritt im vergangenen Monat 3 Spiele, erzielte 2 Tore, lieferte 3 Vorlagen und war maßgeblich an der ungeschlagenen Serie seines Teams beteiligt.

Historisches Ergebnis und Rekordhalter

Im Rennen um die Auszeichnung setzte sich Pascal Groß gegen Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), Alexander Isak und Cody Gakpo (Liverpool), seinen Teamkollegen Charalampos Kostoulas, Kevin Schade (Brentford) sowie Antoine Semenyo (Manchester City) durch.

Zudem reiht sich Groß in den exklusiven Kreis der Spieler ein, die diese Auszeichnung im Alter von über 35 Jahren gewonnen haben. Nur fünf Stars haben dies in einem höheren Alter geschafft:

Stuart Pearce — 38 Jahre, 10 Monate

Teddy Sheringham — 38 Jahre, 6 Monate

Cristiano Ronaldo — 37 Jahre, 2 Monate

Gianfranco Zola — 36 Jahre, 3 Monate

Paul Scholes — 35 Jahre, 9 Monate

Hürzeler — Trainer des Monats

Brighton-Cheftrainer Fabian Hürzeler wurde ebenfalls als Trainer des Monats in der Premier League ausgezeichnet. Unter der Leitung des 33-jährigen deutschen Trainers erzielte der Verein in 3 Spielen 2 Siege und 1 Unentschieden bei einer Tordifferenz von +8. Bei der Abstimmung setzte sich Hürzeler gegen Andoni Iraola (Bournemouth) und Enzo Maresca (Chelsea) durch. Dies ist seine zweite Auszeichnung dieser Art in seiner Karriere (die erste erhielt er im August 2024).

Darüber hinaus kam auch der Torschütze des Monats von Brighton – der Treffer von Kapitän Lewis Dunk gegen Coventry City (5:0) wurde als das schönste Tor gewählt.