Nottingham – Arsenal: Aufstellungen und Live-Ticker
Das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham und Arsenal beginnt am 18. Oktober um 20:30 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Nottingham Startelf: 26. Sels M., 23. Cunha, 2. Diomande O., 5. Murillo, 27. Munoz D., 21. Schlager X., 8. Dominguez N., 3. Williams N. (Kapitän), 24. McGhee J., 14. Ndoye D., 19. Delap L.
Nottingham Ersatzbank: 34. Aina O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 31. Milenkovic N., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.
Nottingham Cheftrainer: Glasner O.
Arsenal Startelf: 1. Raya D., 4. White B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 33. Calafiori R., 41. Rice D., 39. Bruno Guimaraes, 7. Saka B., 8. Odegaard M. (Kapitän), 10. Eze E., 29. Havertz K.
Arsenal Ersatzbank: 56. Dauman M., 14. Gyökeres V., 49. Lewis-Skelly M., 20. Madueke N., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Mosquera C., 12. Timber J., 36. Zubimendi M.
Arsenal Cheftrainer: Arteta M.
Kommentare 0
…