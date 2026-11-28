Der Londoner FC Arsenal Cheftrainer Mikel Arteta über seinen kommenden Gegner — Manchester City und äußerte sich zu dessen jüngsten Misserfolgen. Zur Erinnerung: Die „Citizens“ konnten in der Premier League seit vier Spielen in Folge nicht mehr gewinnen.

„Enzo kann seine Ideen den Spielern vermitteln“

Der spanische Fachmann betonte, dass er die Krisenstimmung beim Gegner nicht teile, und merkte an, dass es dem Team von Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca in den letzten Partien schlicht an Glück gefehlt habe:

„Ich glaube nicht, dass es an ihrer Form oder ihrer Spielweise liegt. In einigen Spielen hatten sie einfach kein Glück. Das ist meine persönliche Meinung, basierend auf meinen Analysen. Enzo versteht das Spiel sehr gut, hat klare Prinzipien und kann seine Ideen den Spielern vermitteln“, so Mikel Artetalaut Arsenal Radar .

Details zum Spitzenspiel

Die beiden Spitzenklubs der Premier League treffen morgen, am 29. November , im Rahmen des 12. Spieltags aufeinander:

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb und Spieltag Premier League, 12. Spieltag Paarung Arsenal – Manchester City Datum und Uhrzeit 29. November, um 21:30 Uhr Ortszeit Die Situation vonManchester City In der Premier League seit 4 Spielen ohne Sieg

Glauben Sie, dass die „Citizens“ ihre sieglose Serie im morgigen Spitzenspiel gegen Arsenal beenden können oder werden Artetas Schützlinge die Oberhand behalten?

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